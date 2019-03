“La selección Sub 17: salvavidas o verdugo”, por Julio Vizcarra

Con la Federación Peruana de Fútbol investigada y en la mira, la selección Sub 17 debutará hoy en el Sudamericano de la categoría. El equipo dirigido por Carlos Silvestri tendrá la responsabilidad de mostrar los frutos del proyecto más preciado de esta gestión, iniciada por Edwin Oviedo y que en la actualidad tiene a Agustín Lozano como presidente en funciones. El contexto podría cargarle más presión de lo normal al equipo nacional, ante una FPF que no está para un golpe más.

Luego del Mundial de Rusia, el mayor éxito de la federación fue la renovación de Ricardo Gareca para el proceso rumbo a Qatar 2022. Todo, en un presente ya enrarecido por los señalamientos a Oviedo. De hecho, en la conferencia que sirvió para anunciar el nuevo contrato del ‘Tigre’, solo estuvieron el argentino, el preparador físico Néstor Bonillo y Sergio Santín, asistente. Desde aquella buena noticia, la FPF recibió palo tras palo.

Oviedo, quien se aferraba a la presidencia a pesar de los cuestionamientos, fue detenido. Asumió Lozano pero los días felices no volvieron. La Sub 20 de Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores, fracasó en resultados y juego en el Sudamericano de este año. A ello se sumó la pérdida de la sede del Mundial Sub 17, que debía disputarse este año en nuestro país. Todo esto en medio de enfrentamientos dentro de la FPF y con la Conmebol investigando a Lozano y parte de su junta directiva por reventa de entradas.

Con todos estos problemas, en la Videna deben estar esperando con ansias resultados positivos de la Sub 17, que esta noche se estrena frente a Chile en el campo de la Universidad Mayor de San Marcos. El conjunto de Silvestri podría hacer de salvavidas o darle la estocada final a una federación cada vez más fragmentada.

En temas netamente deportivos, la selección Sub 17 debería reflejar el trabajo hecho en el Plan de Menores, liderado por Ahmed hace cuatro años. La apuesta es tan ambiciosa que la FIFA en su portal le dedicó una nota amplia, la cual tituló “El plan de Perú para crecer como nunca”.

En palabras del propio Ahmed, el proyecto está planteado sobre estos cinco pilares: “Las regiones, el desarrollo de menores en los clubes profesionales, el área educativa para los formadores, el área de desarrollo humano y las selecciones juveniles”.

Así, con la eliminación de la Sub 20 de Marcos López, Concha, Pacheco y compañía en la primera fase del Sudamericano de Chile, y la inversión hecha en el plan bandera de esta federación, la Sub 17 parte con la valla bien alta.