Sergio Ramos, Ibrahimovic y los saludos por Navidad de los cracks del fútbol mundial | FOTOS

Se acerca la Navidad y los cracks del fútbol mundial utilizaron sus redes sociales para enviar saludos. Destacados jugadores del Real Madrid, Barcelona, PSG, entre otros publicaron en Twitter sus buenos deseos.



Jugadores como el defensor del Real Madrid Sergio Ramos, el volante del Barcelona Ivan Rakitic o el delantero Zlatan Ibrahimovic, publicaron mensajes de paz y amor en sus cuentas oficiales de Twitter.

El mundo del fútbol se paraliza este lunes 24 de diciembre por la Navidad; pero, la Premier League vuelve a la acción este miércoles 26 de diciembre con atractivos partidos como el de Liverpool vs. Newcastle, Leicester vs. Manchester City y Watford vs. Chelsea.