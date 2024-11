Durante los últimos días, Daniela Darcourt ha estado en el ojo público debido a que reveló una triste noticia, pues uno de sus videoclips, con millones de reproducciones, “Señor Mentira”, fue eliminado de la plataforma de YouTube. Esta denuncia forma parte de un supuesto complot contra su carrera artística, según la salsera. No obstante, después de varias horas, la cantante peruana informó a través de sus redes sociales que su producción musical había sido restaurada, compartiendo su alegría con sus seguidores. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PERSONA PIDIÓ ELIMINAR ELIMINAR “SEÑOR MENTIRA” DE DANIELA DARCOURT EN YOUTUBE?

Luego de hacerse pública esta noticia y pasar varias horas, Daniela Darcourt fue notificada por YouTube de que su videoclip “Señor Mentira”, lanzado en 2019, había sido restaurado nuevamente, por lo que decidió compartir esta primicia con sus fanáticos. En la captura de pantalla que compartió la salsera a través de sus historias de Instagram, mostró todo lo que hizo la persona que se encargó de eliminar el video de la plataforma por un reclamo de derechos de autor.

Asimismo, en el correo se detalla a la persona que intentó perjudicarla, ya que se revela el nombre de quien hizo la denuncia ante la plataforma. Sin embargo, la intérprete de “Probablemente” prefirió no exponer los datos ni la información. “Tenemos buenas noticias (...) acaba de retirar su reclamo por incumplimiento de los derechos de autor de tu video de YouTube (...) Esto significa que se resolvió la falta por incumplimiento de los derechos de autor (...)”, indica el mail.

Daniela Darcourt informó a través de sus redes sociales que su producción musical "Señor Mentira" había sido restaurada en YouTube. Foto: Captura Instagram

A pesar de ello, la cantante de 28 años festejó el regreso del clip con un mensaje de agradecimiento a su público, que la acompañó en estos momentos. “Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS”, mencionó.

¿POR QUÉ DANIELA DARCOURT DENUNCIÓ SABOTAJE CON SU VIDEOCLIP “SEÑOR MENTIRA”?

Este fin de semana, Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para compartir con su público una noticia que la ha conmovido: la exclusión de su videoclip “Señor Mentira” en YouTube, el cual acumulaba millones de visualizaciones desde su lanzamiento en 2019. La cantante de salsa comenzó mencionando que, durante sus seis años como solista, ha dedicado mucho esfuerzo, junto a su equipo de trabajo, con largas jornadas y presentaciones para ofrecer un espectáculo de calidad a su público. Ante esto, Darcourt reveló que recientemente le eliminaron el videoclip oficial de “Señor Mentira” y que, probablemente, no regrese más a su canal oficial en YouTube.

“Hace seis años empecé con esta aventura musical como solista, seis largos años en la que me ha costado construir muchísimo, hablando desde una banda, ideas de show y muchas otras cosas. A esto sumémosle las larguísimas jornadas y las muchísimas horas de shows que en su momento tuve, que ha hecho y hará siempre esté en sus corazones. Hace unos días, me eliminaron por completo el videoclip oficial de ‘Señor Mentira’, una canción que ustedes conocen, que me llevó al corazón de muchos de ustedes. Después de cinco años de largo esfuerzo, de cada clic que ustedes le dieron a ese video, a sus reproducciones, a sus compartir, debo contarles que ya no existe más y es bastante probable que ya nunca más regrese a mi canal”, dijo al inicio la salsera muy apenada.

Asimismo, durante el video, la artista de 28 años no dudó en explicar a sus fanáticos los motivos por los cuales su música ya no se escucha como antes o no cuenta con presentaciones en ciertos lugares, a pesar de contar con el gran apoyo de su público. La intérprete de “Adiós Amor” confesó que no está pasando por un buen momento profesional, señalando que varias personas, sin mencionar nombres, le están poniendo obstáculos para evitar que ella progrese en la industria. Además, dejó en claro que nunca actuó de manera incorrecta con otros artistas, a pesar de las especulaciones que circulan, y se mostró agradecida con su público por el apoyo mostrado durante todo este tiempo.

“La única razón es que hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí y a mi equipo. Es una situación con la vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé, me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad a hacer lo que me plazca hacer con mi música. Ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien porque la verdad no es así. Jamás en la vida me he atrevido a hacer daño a alguien en esta industria por más que se hayan dicho cosas. Quizás me quiten oportunidades, quizás no me dejen brillar en otros escenarios. Solo quiero que les quede claro que jamás me voy a rendir”, explicó Daniela Darcourt.