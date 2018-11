WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: nuevo episodio de la marca roja de cara a TLC

WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE: evento en el Fiserv Forum de Milwaukee este lunes desde las 19:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports 2.

El último capítulo del WWE Monday Night Raw permitió el regreso de Dean Ambrose a la compañía para atacar a Seth Rollins, su rival en TLC por el Campeonato Intercontinental. The Lunatic Fringe volvería a aparecer y hay ansias por ver la reacción del luchador agredido.

El que no la está pasando bien es Braun Strowman, quien fue golpeado brutalmente por Baron Corbin, Drew McIntyre y Bobby Lashley, quienes le provocaron una lesión en el codo y han puesto en duda su regreso al ring.

Para este episodio de Monday Night Raw también se anunció la lucha por el Campeonato por equipos de Raw entre The Authors Of Pain. También se ha anunciado otra lucha, un combate por los campeonatos por equipos de Raw entre The Authors Of Pain y el dúo formado por Bobby Roode y Chad Gable, contra el dúo formado por Bobby Roode y Chad Gable.

Un par de historias que serán contadas en este capítulo de Monday Night Raw serán las de Ronda Rousey y Nia Jax, así como la de Dean Ambrose y Seth Rollins, Estos últimos se enfrentarán en TLC y están calentando el ambiente para dicho evento.

Horarios de Monday Night Rwaw:



7:00 pm.: México DF (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras).



8:00 pm: Nueva York (Estados Unidos), Bogotá (Colombia), Panamá, Quito (Ecuador).



9.00 pm: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), en Puerto Rico, República Dominicana.



10:00 pm: Asunción (Paraguay), Buenos Aires (Argentina), Brasilia (Brasil) Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)



Martes 26/11, 1:00 am. Islas Canarias (España)



Martes 26/11, 2:00 am. España