Opinión…

El futuro de Hezbolá

Por Francisco Belaunde Matossian

Analista internacional

Tras la guerra civil en el Líbano, que terminó en 1990, para asegurar la paz se estableció un sistema de poder compartido: la Presidencia de la República está reservada a un cristiano, el primer ministro debe ser un musulmán sunita y el presidente del Parlamento un musulmán chiita. Pero el país no tiene presidente desde hace dos años debido a pugnas internas en el Legislativo, que es el llamado a elegirlo.

El descabezamiento de Hezbolá lo puede debilitar internamente. No podemos saber todavía hasta qué punto. Ellos van a mantener su presencia en el Parlamento y tienen de aliado al presidente del Legislativo, que es del Movimiento Amal. Pero sin duda esto puede tener un efecto en la política nacional.

Por ahora los políticos libaneses están llamando a la unidad nacional porque el país está siendo atacado, más allá de que Hezbolá sea el blanco. Pero posiblemente después se ponga en cuestión su fuerza política.

Hay que tener en cuenta que además de partido político, Hezbolá es una fuerza militar que actúa como una especie de beneficencia, da servicios de salud, de educación, entre otras obras sociales.

En cuanto a si el debilitamiento de Hezbolá puede ser aprovechado por países occidentales cercanos al Líbano para tratar de reconfigurar la escena política interna, eso sí tendría serias consecuencias, incluso hasta una guerra civil, pero no creo que suceda.

Antes han intentado hacerlo y ha sido complicado. Por ejemplo, Francia tiene una relación muy activa con el Líbano, que va desde el siglo XIX. Cuando se produjo la explosión en el puerto de Beirut, el presidente Emmanuel Macron visitó el Líbano y habló con los actores, pero después se desanimó porque había un bloqueo político.

El sistema libanés está muy anclado en viejas cúpulas, lo que es una gran tragedia para el país. Hay gente que está en el poder desde hace muchísimo tiempo, incluido justamente el presidente del Congreso, que está en el cargo desde 1992, y es un actor relevante de la política desde los años 80.

¿El debilitamiento obligará a Hezbolá a negociar con Israel? Entiendo que ahora Hezbolá va a tratar de privilegiar su supervivencia; entonces, eventualmente asimilará el golpe para poder reconstruirse, y se sentaría a negociar con Israel. Además, Irán está en esa lógica, no está contestando y probablemente no lo hará, porque ve que Israel es demasiado fuerte.

Irán tiene una postura que es absolutamente absurda, ¿cómo puede tener como objetivo nacional eliminar al Estado de Israel? Eso no tiene ni pies ni cabeza; sin embargo, toda su política externa está centrada en eso. Pero no lo han atacado directamente, salvo ese bombardeo que hubo y que fue muy medido, por lo que no provocó víctimas. Es absurdo que un Estado tenga como objetivo destruir a otro, pero no lo ataca nunca directamente, sino a través de otros movimientos como Hezbolá y Hamás, que tampoco van a poder destruir a Israel.