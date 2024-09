ENTREVISTA

“Este país necesita salir de Evo y Arce”

Centa Rek López

Senadora por el partido Creemos

Los enfrentamientos internos en el MAS se han convertido en una guerra abierta. ¿Hasta dónde puede llegar esto?

Esta lucha se inició desde el principio de la gestión de Luis Arce, que fue ministro de Economía y elegido por Evo Morales para que sea su sucesor en el poder. Seguramente tenían algunos acuerdos que no fueron cumplidos, y ahí se empezó a hacer evidente la necesidad que tenía Morales de tener injerencia en el gobierno. Arce Catacora se lo permitió hasta cierto punto porque no hizo ningún cambio en su política, y eso es algo que se le critica muchísimo, porque pudo haber hecho un viraje, tener una nueva propuesta, pero fue un alumno al pie de la letra de todas las prácticas de Morales, incluso la persecución política que se incrementó, pues tomó presos a todos los opositores que participaron de las manifestaciones por el fraude del 2019, destruyendo mucho más el órgano judicial. Lo único que ha hecho Arce Catacora es pelear por quedarse, y Evo Morales por volver, mientras el país está en una crisis económica muy profunda.

¿Realmente Morales busca un golpe de Estado con esta marcha o busca presionar más a Arce para que lo deje postular a las elecciones?

Pienso que es un mecanismo de presión, como los que siempre ha utilizado, que inestabiliza a Arce, quien lidera un gobierno débil por la misma situación económica. Yo me niego a opinar sobre quién es el culpable de esta situación, porque los dos son idénticos, no hay forma de poder inclinar la balanza. Los dos están desestabilizando al país, Evo con esta marcha y Arce porque no le da ninguna respuesta al país y solo reprime y busca pelearse con el que era antes su jefe y ahora es su adversario. Este país necesita salir de los dos.

¿Cómo queda la oposición en esto?

Este gobierno ha ejercido una feroz persecución política, pues los opositores por cualquier cosa van a la cárcel. Es el caso de Jeanine Añez, de Luis Fernando Camacho (exgobernador de Santa Cruz) y de otros exministros, que muestran cómo el órgano judicial está totalmente a disposición del poder político. Los gobernadores que son opositores o los comités cívicos de defensa ciudadana están sumamente neutros, cuesta muchísimo que hagan un planteamiento. La oposición se ha fragmentado por falta de comprensión del momento político, y está en una situación muy complicada. Se podría haber aprovechado totalmente este momento en beneficio de otra visión de país, pero los liderazgos no reaccionan en ese sentido, sino siguen confrontándose intestinamente.