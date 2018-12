Grupo San Pablo busca que la clínica de Arequipa atienda a todo el sur

El grupo San Pablo, dueño de la red de clínicas San Pablo y hoteles Aranwa, reaviva sus planes de expansión de cara al 2019. Las mejoras en el sector turismo y salud privada animan al grupo peruano para retomar sus planes. Gabriel Álvarez, director ejecutivo del grupo San Pablo, cuenta en exclusiva para Día1 sobre sus nuevas clínicas, ya con fecha fija, y la nueva marca corporativa que lanzará el próximo año bajo el paraguas de Aranwa.

El mercado de clínicas venía con una desaceleración desde hace cinco años, este 2018 se empezaron a ver luces de una recuperación, ¿ha sido así?

Sí. Cinco años atrás, el sector tuvo períodos de crecimiento importante- de dos dígitos- pero luego se dio una ralentización de la economía y aunque no decreció sí se desaceleró, también el sector empezó a crecer a un dígito y poco después ya no creció. No obstante, este 2018 empezamos a ver nuevamente un crecimiento, que estimo estará en el orden del 9%. Esperamos que las condiciones tanto políticas como económicas nos acompañen.

¿A qué factores responde este mejor escenario?

Considero que pasa por un tema de mayor especialización, oferta de cirugías, tratamientos, que lleva un mayor ticket. Además, ha sido importante descubrir poblaciones no aseguradas e iniciar un trato directo con ellas.

¿Estas mejoras se acentuarían para el próximo año?

Sería muy optimista pensar que se acelerarían, pero creemos que se dará un crecimiento similar al de este año, como sector. Sin embargo, para eso se deben dar las condiciones que permitan continuar con los diferentes proyectos como clínicas, incremento en número de camas y otros avances.

¿Ha ido de la mano de una mayor inversión a nivel de sector?, ¿se han retomado proyectos?

Sí, más que nuevas clínicas, hay ampliaciones. En nuestra experiencia, ha habido más un crecimiento de capacidad hospitalaria, construyendo nuevas torres en diferentes clínicas. Y como proyecto nuevo tenemos nuestra próxima clínica en Arequipa, que será la tercera en provincias y la décima del grupo.

¿Cuánto están invirtiendo en esta nueva clínica? ¿va a tener foco en algunas especialidades en particular?

La clínica tendrá diferentes especialidades, será una clínica general de alta complejidad, que aportará 61 camas al grupo. A nivel de inversión, requerirá S/100 millones y la idea es que no solo atienda a Arequipa sino a todo el sur del país. Nuestro objetivo es que se convierta en la clínica privada de mayor tamaño en la región sur. Abriremos en marzo del 2019.

¿Existe poca presencia de clínicas en la región sur?

Así es. Lo que termina pasando es que casos de baja o mediana complejidad se terminan derivando a Lima.

¿Esta clínica (en Arequipa) la construyen desde cero?

Sí, en Cerro Colorado, una zona atractiva y emergente, dentro de la ciudad de Arequipa.

¿Siempre empiezan desde cero o, dentro de su estrategia, contemplan la posibilidad de adquirir alguna clínica o asociarse?

En casos muy puntuales podemos realizar alguna adquisición. En el caso de nuestro proyecto en Chimbote, compramos un inmueble ya existente para convertirlo en una clínica de menos complejidad. Estamos invirtiendo US$8 millones en obras y proyectamos que empezará a operar en el segundo semestre del 2019. Pero es un caso excepcional, por lo general solemos empezar a construirlas desde cero, ya que deben adecuarse a los parámetros de la acreditación Joint Comission Internacional (JCI).

Además de los proyectos en Arequipa y Chimbote, ¿evalúan otros proyectos?

En esta nueva etapa de expansión del grupo, Arequipa es nuestro foco central ahora, luego le sigue Chimbote y estamos evaluando proyectos en otras zonas. Clínicas en Piura, Tacna, Lima (La Victoria, San Miguel y Callao) están en el comité de evaluación. A la fecha, el grupo tiene 600 camas en total.

Cuentan con algunos terrenos que aún no han utilizado, ¿se van a destinar para clínicas o existe la posibilidad de construir hoteles o formatos mixtos?

Todavía no hay algo fijo, pero tenemos algunas opciones.

Durante un tiempo se percibió un ‘stand by’ en la expansión de Aranwa, ¿podrían retomar las aperturas?

El sector turismo ha pasado altos y bajos en los ultimos tres o cuatro años, incluso el año pasado ahondó más con el fenómeno de El Niño en el norte. Pese a ello, este año se avizora una recuperación desde nuestra perspectiva. Estamos creciendo a un ritmo de 10%. Este nuevo escenario nos anima a desarrollar un proyecto hotelero en Lima, el grupo está evaluando dónde operar, los lugares más idóneos.

¿Qué distritos de Lima están en el radar? Existen algunas comunas que vienen recibiendo gran número de nuevos hoteles.

Así es. En realidad, si uno mira los nuevos proyectos de las cadenas hoteleras que han ingresado al mercado peruano en los últimos dos años, la mayoría se ubica en Miraflores, Barranco o San Isidro. En Surco, por su parte, solo hay un par de proyectos.

¿Podría ser Surco una plaza más atractiva? Se han desarrollado nuevos polos comerciales y empresariales en sus principales avenidas.

Sí, bastante atractiva, es más, la estamos evaluando. Lo que pensamos es que trabajaríamos con una submarca de corte corporativo de cuatro estrellas. Aranwa es una marca que ya está posicionada e identificada en un entorno de viajes de ocio y ‘leasure’. Tiene que ser una marca diferente.

¿Tienen un plazo para desarrollar la nueva marca?

Debería ser durante el próximo año.

¿Llegarían a más distritos con esa nueva marca corporativa?

Sí, se podría llegar a otros distritos, pero todavía no es algo que hayamos considerado. Por el momento, dentro del grupo, el área de salud es donde más proyectos tenemos. En hotelería nos queremos centrar en complementar la oferta que ya tenemos, donde contamos con cinco hoteles en Vichayito, Paracas, Valle Sagrado, Cusco y Colca.

¿El crecimiento de Aranwa lo harán solos o podrían incluir a algún socio hotelero o esbozar la opción de asociarse a alguna marca internacional?

Podría darse, no nos cerramos. Peor hoy por hoy, más que una marca o sellos, queremos enfocarnos en complementar el brazo hotelero.

¿Cuánto apuntan a invertir en el 2019, particularmente en los proyectos de salud?

Para el próximo año, resta invertir S/15 millones en la clínica de Arequipa, en acabados, y US$8 millones en Chimbote. Calculo que será casi S/40 millones en total.

¿Existe aún déficit de clínicas en Lima?

Sí, en el sector privado todavía hay un déficit de camas, depende mucho de cada distrito, En nuestro caso, hay distritos que demandan más, lo que nos obliga a abrir nuevas alas hospitalarias o más torres.

¿Cuánto apunta a cerrar el grupo este año?

En salud, apuntamos a un crecimiento del 17%, alentado por la recuperación del sector y el buen desempeño de las clínicas en provincias. Por el lado hotelero, prevemos una expansión del 10%, apalancado por la recuperación del norte (hotel de Vichayito) y los aires positivos en el hotel de Paracas.