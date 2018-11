Rappi llega al Perú y va por el liderazgo

Tras conquistar seis mercados de la región, Rappi, la ‘app’ colombiana de servicios, ha aterrizado en el Perú. A través de un proceso de adhesión con su similar peruana Diloo, que le aporta el ‘know how’ del mercado y 105 mil usuarios activos de golpe, hacen su lanzamiento oficial.

Mateo Albarracín, expansion manager de Rappi, anuncia que su ingreso requerirá una inversión de US$10 millones para los próximos 10 meses.

El desembolso se centrará en el desarrollo de la operación, captación de ‘rappis’ (repartidores), usuarios, ‘partners’ (proveedores).

El ejecutivo indica que no se consideran una ‘app’ de velivery, por lo que Glovo y Uber Eats no son su competencia directa. No obstante, sí compiten en algunas verticales como las de reparto de comida y alguno que otro servicio. Frente a ello, asevera que en tres meses tendrán el liderazgo. A setiembre del 2019, estima que recibirán un millón de pedidos al mes.

En cuanto a la relación con los llamados ‘rappis’, Albarracín remarca que su modelo de negocio no incluye cobrar una comisión al repartidor. “Nosotros ganamos a través de los ‘fee’ con nuestros ‘partners’, que varían por cada vertical”. Aunque prefiere no indicar cuántos ‘rappis’ podrían captar, deja como indicador que hoy son 15 mil en Bogotá.

VERTICALES DE NEGOCIO

Además del reparto de comida, donde tiene más de 260 restaurantes afiliados (muchos de los cuales se extendieron de sus relaciones regionales), ofrecen otras 29 verticales como compras en el supermercado, rappicash, farmacia o perfumería.

Y, en dos meses, adelanta Albarracín, lanzarán la nueva vertical de ‘ride sharing’ con scooters eléctricos, los cuales se podrán solicitar a través del ‘app’. Serán 5 mil, en un inicio, como alternativa al caos vehicular.

Además, el ejecutivo colombiano asegura que no descartan incluir verticales muy particulares para el mercado peruano, de acuerdo a la demanda. Tal como sucedió en Colombia al incorporar belleza o en Argentina, al sumar el rubro de cervezas artesanales.