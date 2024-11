La selección peruana de fútbol termina el año no solo en el último lugar de las Eliminatorias al Mundial del 2026, sino también como el equipo con menos goles en la competencia: en 12 fechas, solo ha marcado tres veces. En promedio, convirtió un tanto cada cuatro partidos.

Paraguay, el país con la segunda menor producción goleadora, registra ocho anotaciones, casi el triple. Y en el otro extremo, el líder Argentina, ha marcado 21 veces.

Además, ningún delantero peruano ha sumado goles en estas Eliminatorias.

”¿Quién podría estar acá para darme […] los goles que nos están faltando? ¿Qué delantero peruano pudiera dar lo que no nos están pudiendo dar los que están acá?”, respondió el técnico Jorge Fossati sobre la sequía goleadora de los atacantes peruanos.

A los 40 años, Guerrero podría haber terminado su ciclo con la Blanquirroja. “Es posible que haya sido mi último partido con la selección, pero no soy cobarde, no abandonaré el barco”, afirmó tras la derrota ante Argentina. / (AP)

Paolo Guerrero, de 40 años, Gianluca Lapadula, de 34, y Álex Valera, de 28, son las tres cartas ofensivas de Fossati.

Este año con la selección, Guerrero y Lapadula anotaron por última vez en marzo, solo en partidos amistosos. Valera –sin goles en compromisos oficiales con Perú– no marca desde noviembre del 2022, hace dos años.

Ningún otro atacante peruano destaca en el extranjero. En el torneo local, nadie se perfila como el próximo ariete de la selección ni como un potencial fichaje para una liga relevante en Europa o América.

Este año, el goleador de la liga fue el uruguayo Martín Cauteruccio, de 37 años, con 35 tantos. El primer peruano en la lista fue precisamente Valera, en el noveno lugar con 13 goles.

Momento crítico

Guerrero, hoy en Alianza Lima, podría haber terminado su ciclo con la Blanquirroja. “Es posible que haya sido mi último partido con la selección, pero no soy cobarde, no abandonaré el barco”, afirmó esta semana.

Y el entrenador Jorge Fossati retrucó: “Algo ya me había comentado antes del partido [contra Argentina en Buenos Aires]. Creo que es una decisión familiar”.

”Paolo juega a los 40 años y nadie le hace sombra. ¿A quién más podrías poner en su lugar? El más cercano sería Valera, pero no mete goles y juega siempre. El gran problema del fútbol peruano es que siempre hubo una baja producción de jugadores importantes. Y este es quizá el peor momento de la historia”, opina Carlos Univazo, periodista deportivo y panelista del programa “A presión radio”.

Con la selección, Lapadula marcó por última vez en marzo de este año, en un partido amistoso. En el Cagliari italiano no ha anotado esta temporada. / (EFE)

En tanto, Lapadula –nacionalizado en el 2020– tampoco está en su mejor nivel. En el Cagliari italiano, suma ocho partidos en la temporada 2024-2025, pero no registra goles ni es titular.

Sistema e intérpretes

Para José Antonio Chávarri, analista de rendimiento en fútbol certificado por la Conmebol, el problema va mucho más allá.

”Partiendo de que en el Perú la formación de futbolistas es pésima, solo quedaría lamentarnos. Claramente, la crisis del fútbol peruano es multifactorial. [...] Ya que no sabemos formar futbolistas, como selección solo dependemos de generaciones espontáneas, producto del azar o el descubrimiento de algún futbolista, quizá en Huamachuco [en referencia a Christian Cueva]”, destaca el también panelista del programa televisivo “Al Ángulo”.

La producción de goles de la selección es la más pobre en 28 años, partiendo de las Eliminatorias a Francia 1998, que es desde cuando se disputa la clasificación en el formato actual. La responsabilidad de Fossati es evidente e ineludible.

”El sistema que utiliza Fossati no es exitoso por una sencilla razón: en ataque no hay resultados y muchos futbolistas juegan en puestos en los que claramente no están cómodos. Su zona de confort es aferrarse a su sistema, el 3-5-2, y no ser goleado”, añade Univazo.

Chávarri explica: “[El técnico] no encuentra futbolistas que puedan ejecutar su modelo-sistema de juego, para mí ultradefensivo, que tiene como objetivo el contraataque”. Por ello, agrega, “utiliza alguno de los convocados en posiciones en las que, claramente, no se sienten cómodos”.

Con Fossati como técnico, Perú ha obtenido 5 de 18 puntos en las Eliminatorias: un triunfo y dos empates. / (EFE)

En algunos de los momentos más críticos de la Blanquirroja en las Eliminatorias, el periodista deportivo Daniel Peredo decía: “En el fútbol, los resultados no son una casualidad. Son una consecuencia”.

Hoy, su frase vuelve a cobrar sentido.