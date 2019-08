Avianca pierde US$ 475,9 millones en el primer semestre de 2019

Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de US$ 475,9 millones en el primer semestre de este año, mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido de US$ 31,9 millones, según el balance divulgado este jueves por la compañía.

Las pérdidas en el segundo trimestre acumularon US$ 408 millones, que sumadas a los US$ 67,9 millones de enero, febrero y marzo alcanzan los US$ 475,9 millones.

Los ingresos operacionales de Avianca Holdings se ubicaron en el segundo semestre de 2019 en US$ 1.100 millones, una disminución del 6,9 % con respecto a los primeros tres meses del año.

El beneficio operacional, medido por el indicador Ebit, fue de -US$ 36 millones, mientras que la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones (Ebitda) fue de US$ 116,4 millones con un margen de 10,5% , detalló Avianca Holdings en un comunicado.

"Los gastos operativos presentaron un fuerte incremento debido al deterioro del valor en libros de la flota que se clasificó como disponible para la venta (10 Embraer 190, 10 A318 y 4 A320)", explicó la compañía.

Agregó: "Dado que el valor esperado de venta sería menor al registrado en libros contables de la empresa, por normas contables esta diferencia se asume como un mayor gasto dentro de la cuenta de Depreciación y Amortización lo cual incrementó los gastos de la compañía sin que esto implique una salida de caja".

El presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff, señaló que la prioridad de la compañía es tener "mejores resultados" y para ello han tomado "decisiones difíciles" que consideran son "indispensables para cambiar el rumbo" de la empresa, así como para "hacerla competitiva, rentable y con los mejores estándares de servicio".

Por otra parte, las aerolíneas de Avianca Holdings transportaron a 7,5 millones de pasajeros en el segundo trimestre de este año, un crecimiento del 2,7 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Eso supuso una ocupación del 81,1% en abril, mayo y junio, meses en los que la compañía aumentó su capacidad medida en sillas disponibles por kilómetro volado en un 4,7%.

Los viajeros pagos por kilómetro volado se crecieron en un 4,1%, agregó la información.

El director financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, manifestó que la dirección de la compañía "tiene como prioridad mejorar los números que recibimos y fortalecer la confianza de nuestros clientes y del mercado".

"Hemos enfocado los esfuerzos en re-perfilar la deuda y consolidar nuestra estructura de capital, mientras que ajustamos la operación y mejoramos la entrega del servicio. En las semanas que llevamos en la compañía hemos rediseñado la red, empezando por la cancelación de 25 rutas no rentables; vendimos 24 aviones de nuestra flota y continuamos con la desinversión en negocios no estratégicos", agregó.

Esto hace parte de la estrategia "Avianca 2021", que busca fortalecer la competitividad de la compañía al implementar ajustes financieros, optimizaciones operacionales, simplificación de flota y venta de activos no estratégicos.

La compañía también señaló que United Airlines y Kingsland Holdings, sus "aliados estratégicos", reiteraron su propuesta de financiamiento por hasta US$250 millones.

De igual forma, Avianca anunció el miércoles el "exchange offer" para cambiar los bonos de US$ 550 millones con vencimiento en 2020 a otros garantizados que "automáticamente se extenderán por un plazo de tres años más, al cerrar el financiamiento con United Airlines y Kingsland Holdings".

Avianca Holdings está inmersa en un proceso de cambios en su estructura administrativa que incluyó en mayo la salida de su presidencia del empresario brasileño Germán Efromovich como consecuencia de un acuerdo con la compañía estadounidense United Airlines.

El pasado 24 de mayo United decidió ejercer sus derechos en Avianca Holdings con base en el préstamo de US$ 456 millones que hizo en noviembre de 2018 a BRW Aviation, empresa del grupo Sinergy, accionista mayoritario de Avianca, y en la cual se dieron como garantía las acciones de éste en la firma colombiana.

Esa operación fortaleció la posición de Kingsland Holdings Limited, segundo accionista del grupo, que decidió renovar la junta directiva de la compañía, presidida desde entonces por Roberto Kriete, empresario salvadoreño del Grupo Taca.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.



Fuente: EFE