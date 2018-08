Las celebridades que más ingresos generan desde la tumba

De estar vivo, en poco más de dos semanas, el llamado ‘Rey del Pop’ cumpliría 60 años. Pero falleció en el 2009, tras una sobredosis de propofol administrada por su médico personal, Conrad Murray, quien pasó dos años encarcelado por homicidio involuntario.

Sin embargo, la muerte de Michael Jackson, un artista que inició su carrera a los 11 años en la banda ‘The Jackson 5’, junto a sus hermanos a mediados de la década de los sesenta, no fue suficiente para matar sus ingresos, los cuales superaron los US$70 millones el año pasado, de acuerdo a las estimaciones de Forbes.

El artículo te la revista explica que, a lo largo de su carrera, el cantante lanzó más de 15 álbumes como solista y cerca de 85 sencillos, vendiendo así un estimado de entre US$350 millones y US$400 millones en producciones musicales, lo que lo convierte en uno de los músicos con mayores ventas logradas en el mundo.

El intérprete de éxitos globales como ‘Black or White’ o ‘Man in the mirror’ ganó más de US$3,000 millones antes, durante y después de morir, y más de US$4,000 millones tomando en cuenta la inflación.

En 2016, Michael Jackson registró ganancias de US$825 millones, el total anual más alto para cualquier artista (vivo o muerto) hasta la fecha. Es decir, ganó más dinero sin estar vivo, que Beyoncé (US$105 millones), Adele (US$69 millones) o Taylor Swift (US$44 millones).

Esto se debe a factores como las ventas de su show Cirque du Soleil en Las Vegas, Nevada, las regalías que genera su catálogo editorial de EMI, las ventas del álbum Scream y el interés, las preferencias y la fama con las que aún cuenta a nivel mundial.

Un momento clave en su carrera fue en noviembre de 1982, cuando lanzó su sexto álbum ‘Thriller’, el cual está valuado en US$25,000 millones y se mantuvo durante 37 semanas en la posición número uno en el listado Billboard.

Hasta la fecha sigue siendo el álbum más exitoso de toda la historia, con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo y en 2017, tan sólo en Estados Unidos, superó la marca de las 32 millones de copias.

Este mismo álbum le otorgó ocho premios Grammy y 21 años después, el puesto número 20 de la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos, por la revista Rolling Stone.

Thriller significó más que un gran disco, una declaración en contra de la discriminación racial de la época y hasta le valió a Jackson, una invitación a la Casa Blanca, por parte del mismo presidente de Estados Unidos en ese momento, Ronald Reagan.

Michael Jackson no sólo no dejó de ganar dinero, su legado y su vigencia se mantiene entre las nuevas generaciones. De acuerdo a reportes de la plataforma de streaming, Spotify, sus canciones son escuchadas por más de 11 millones de usuarios al mes y actualmente está en el lugar 97 en todo el mundo de los artistas más escuchados en la aplicación, siendo Estados Unidos, Reino Unido y México, los países que más lo escuchan, seguidos de Brasil y Alemania.

Las 10 canciones más escuchadas del artista según la plataforma son ‘Billie Jean’, ‘Beat it’, ‘Black or White’, ‘Love never felt so good’, ‘Don’t stop ‘till you get enough’, ‘Thriller’, ‘Man in the mirror’, ‘The way you make me feel’, ‘P.Y.T’ y ‘Smooth criminal’.

Antes de morir, el Rey del Pop llegó a donar hasta la tercera parte de su fortuna, cerca de US$300 millones a diferentes ONGs, pero su supuesta filantropía y amor por los niños fueron cuestionados por acusaciones de pedofilia, las cuales comenzaron a afectar su imagen y carrera desde 1993.

Pero Michael Jackson no es la única celebridad fallecida que sigue generando dinero. A continuación, revisa en la siguiente galería -elaborada con información de Forbes México- qué otras celebridades siguen esta tendencia.