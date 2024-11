Entrevista…

"Ortega y Murillo podrían matar a 1.500 personas más y no pasa nada"

Aníbal Toruño, director de Radio Darío y perseguido por el régimen de Daniel Ortega





— ¿Qué piensa de las reformas constitucionales impulsadas por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo?

Él las califica como una reforma parcial, pero la reforma es total y cambia el origen del Estado de Nicaragua. En principio, él define a Nicaragua como un Estado revolucionario y además incluye al símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega. Faculta a la Presidencia a ordenar la intervención del Ejército en apoyo de la Policía Nacional cuando la estabilidad de la república lo requiera. Autoriza a la policía y militares a ocupar temporalmente cargos en el ámbito del Ejecutivo. Crea una Policía Voluntaria, que no es más que los grupos paramilitares que asesinaron a más de 300 personas en las protestas del 2018. Los incorpora en la reforma constitucional. Lo otro que es aún más preocupante y grave es que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y permite a Ortega y a su esposa Rosario poder coordinar a todos los poderes del Estado. En una democracia hay un balance y separación de poderes, en este caso estos quedan supeditados a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero además de eso, con la creación de la figura de copresidente y copresidenta, se elimina aquella cuestión de la sucesión en la que todos estábamos. Nicaragua es el único país del mundo en el que hay dos presidentes en funciones. Con esto Rosario Murillo se vuelve también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es la base fundamental para mantener la dictadura que tenemos en el país. Es un monstruo de dos cabezas que se está repartiendo el poder. Es la formalización de lo que en la práctica ya venía pasando.





— Lo que ha pasado es lo que me comentó anteriormente, que se estaba allanando el camino para legalizar a Rosario Murillo como gobernante de Nicaragua y para oficializarla como sucesora de Ortega cuando este muera.

Gracias por recordarme Roger, porque en ese momento lo que dijimos era que ya estaba en marcha la transición, en el sentido de que no iban a esperar que a Daniel Ortega le pasara algo o se muriera para poder implementar la sucesión. Hay un gran detalle que no teníamos en ese momento, que fue la muerte del general Humberto Ortega, hermano de Daniel, quien había sido encerrado por las declaraciones que le da a Infobae, y ahí se deja clarísimo el hecho de que ya Rosario Murillo estaba en funciones y tenía poderes incluso por encima de Daniel Ortega.





— Cuando ya no esté Daniel Ortega plenamente Rosario Murillo va a ser la presidenta y va a poder escoger a dedo al vicepresidente; ¿en quién recaería?

Todos imaginamos que va a nombrar a Laureano Ortega, y no necesita del voto popular para ser vicepresidente. Es la figura más visible de los hijos de la pareja de dictadores. Así se va definiendo la sucesión y la figura jurídica de un Estado familiar. Es decir, la dinastía familiar ya está definida.





— ¿Qué se puede proyectar para cuando haya elecciones, un proceso donde no habrá garantías de transparencia porque todos los poderes ya están en manos de Ortega-Murillo? ¿A qué régimen se va a parecer el de Nicaragua?

No se va a quedar como Cuba, más bien creo que están buscando ser como Corea del Norte, con algunos rasgos de un formato chino, que le permite de una u otra forma conservar un sector privado que le genere riqueza, divisas que le mantengan la economía pero en un régimen totalmente cerrado. Algo de eso se ve cuando hace unos días al obispo Carlos Enrique Herrera, quien criticó a un alcalde sandinista por interrumpir una misa, lo pusieron en un avión y lo mandaron para Guatemala. La reforma dice que al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. Es decir, con la reforma se propone una ruptura con el Papa. Y no solo eso, dejan que la reforma pueda crear una iglesia paralela que no está en comunión con el Sumo Pontífice. Estaríamos frente al último golpe a la Iglesia Católica, donde Rosario Murillo asume el poder y a lo mejor podemos ver algo parecido a lo que sucede en China, donde el presidente da el visto bueno a los obispos para que sean nombrados.





— ¿Ya no queda nada de oposición en Nicaragua después de esta reforma?

Tenemos un gran vacío como nicaragüenses, hay un fracaso, una dispersión de una oposición en el exilio que no funciona, que nunca se cohesionó, que no pudo lograr una unión para poder establecer una estrategia integral para poder confrontar a la dictadura de Daniel Ortega. La oposición tiene una enorme deuda con la nación, no hemos podido articular una oposición como la de Venezuela, la de María Corina Machado. Además de ello, no funciona el sistema de justicia internacional. Se ha matado a más de 300 personas y nosotros seguimos buscando justicia internacional. Y a pesar de que se han generado órdenes de captura para los dictadores, estas no se pueden ejecutar porque el mundo cambió, porque los mecanismos que teníamos para poder afrontar y defender a países que están amenazados en este nivel son obsoletos. Una Organización de Estados Americanos que no se puede ni siquiera reunir para resolver enormes crisis como la nuestra, la venezolana o la de Cuba; es sumamente complejo el tema. Aquí merece una revisión de la manera en que están estructurados los organismos internacionales para poder afrontar estas situaciones. Rosario Murillo y Daniel Ortega han hecho todo lo que han querido y podrían matar a 1.500 personas más y no pasa nada. No tenemos los mecanismos ni siquiera para disuadirlos para que no sigan asesinando y encarcelando personas.