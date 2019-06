Intel estima que el mercado de chips para IoT será muy fragmentado

La transformación digital de la que tanto se habla viene acompañada del uso de varias tecnologías, una de ellas es el IoT (Internet of Things), que implica tener los objetos comunicándose entre ellos. Gilberto Basilio Sánchez, director de IoT para Canadá, México, Brasil y América Latina de Intel, nos cuenta en esta entrevista el impacto y alcance que tienen.

¿Cómo ven el panorama de IoT en el mundo, en la región y en el país? ¿Se está avanzando?

IoT es hoy una realidad a nivel mundial. La explosión y explotación de los datos y un mundo interconectado ya ha dado sus primeros pasos sólidos de manera global. Desde el retail hasta la Industria 4.0, el IoT no solo simboliza la unión entre la parte de tecnologías de la información y la parte de operaciones, sino también la capitalización de la información que tienen las empresas y Gobierno. Como referencia, Intel tiene más de 130 soluciones repetibles y escalables de IoT listas para impactar hoy mismo las diferentes industrias de manera global. Estas soluciones son divididas en el área de Educación y Empresas Privadas, Salud y Ciencia, Ciudades inteligentes, Tiendas e Industria. Esta realidad está lista para explotar.

¿Es algo que también es real acá en la región?

Si bien es cierto que en América Latina no se encuentran todas estas soluciones disponibles y que tan solo en la región cuenta con el 10% al 15% de estas, es innegable el crecimiento en la conectividad de las cosas. El deseo de hacerlas inteligentes y finalmente la visión de hacer un sistema autónomo está en la planeación y ejecución de muchos de nuestros socios de negocio.

¿Y en nuestro país?

En el Perú específicamente también ya se pueden encontrar algunas de estas soluciones o equivalentes, en especial en el área de Tiendas, donde la señalización digital hoy se alimenta con cámaras para medir audiencias, saber la reacción de los compradores a determinados contenidos en anuncios, mejorar la seguridad en los centros comerciales, crear una tienda inteligente que conozca nuestros consumos mejor que nosotros mismos y que pueda mejorar la experiencia de compra.

Pero, ¿venimos muy rezagados? ¿Para cuándo estaremos al mismo nivel de adopción de IoT?

Tanto en Perú como en Latinoamérica, se están viendo muchos adeptos al uso de soluciones de IoT en Tiendas, Energía y Transportes. Es decir, por el momento solo hay partes de una solución más global, pero en IoT, las distancias tecnológicas se están reduciendo y creemos que para el 2023, muchas de las discusiones que hoy se tienen en países de primer mundo, serán una realidad en Perú.

¿Cuáles son las principales ventajas para los negocios del uso de Iot?

Hay tres grandes ventajas que hemos identificado en las empresas al implementar IoT dentro de sus sistemas y procesos: 1. Aumentar las ganancias, 2. Disminuir los riesgos y 3. Volverse más eficientes (disminuir los procesos repetitivos, disminuir los tiempos de producción, hacer mejor uso de recursos o incrementar ahorros).

Bajo esta visión, las industrias con mayor impacto a nivel global son las de Ciudades Inteligentes, Industria y Análisis de video.



¿Es IoT más fuerte en el sector industrial que como parte del consumo – tipo camisetas, zapatillas, etc.?

IoT es fuerte en todos los frentes. Por el momento, dependiendo de qué región hablemos, tendrá una tendencia hacia una industria u otra. Por ejemplo, en Alemania las soluciones industriales tienen una fuerza increíble, mientras que en España hay soluciones de energía y monitoreo de puertos y plataformas que está al alza. En Perú la parte de consumo impactará primero, pero después definirá una industria. Por el momento son las tiendas.

¿Cuántos proveedores de chips para IoT existen en el mundo? ¿Se tendrán muchas opciones?

El mercado de IoT es y será un mercado altamente fragmentado en soluciones y en elementos para complementar esas soluciones. Existe una innumerable lista de proveedores de chips para el segmento de IoT en casi todas las regiones del mundo. Para las cargas de trabajo y su consolidación una gran propuesta en el mercado es Intel por su amplia capacidad de procesamiento de datos y su gran precio/beneficio por energía de consumo. Si finalmente buscamos poner inteligencia omnipresente en cada uno de los dispositivos que generan datos, Intel estará detrás y presente de alguna manera.

¿Cómo les va en participación de mercado en dicha división?

Esta pregunta es difícil de contestar sin dividir el mercado. Demos un paso atrás y permítanos poner en la mesa tres simples elementos. Cualquiera que sea la definición que utilicemos de IoT, todas coinciden en un principio fundamental que involucra estos tres elementos:

1. The thing, la cosa.

2. The connectivity, la conectividad de la cosa o del dato producido por la cosa.

3. The compute, el computo que divide, guarda y analiza los datos que llegan por la conectividad.

Piensa en estos tres elementos como un ciclo que necesita ser cerrado.

1. La cosa que genera información.

2. La conectividad de la cosa que ofrece que ese dato pueda ser omnipresente y transmitido a cualquier lado del mundo.

3. El cómputo que analizará y podrá crear una acción basada en los datos, las tendencias y el cruce de información. Ese cómputo le dará un cerebro a la cosa con la que se inició el proceso.

¿Y la participación de Intel está en todos esos grupos?

Tenemos un ciclo cerrado que se retroalimenta del dato. En los tres segmentos Intel tiene presencia, en algunos como en el cómputo en la nube, Intel tiene porcentajes mayores al 90%, en la conectividad también se tiene un alto porcentaje de Intel en el centro de datos y en la cosa nuestra presencia es baja, ya que muchos de los sensores que se utilizan en IOT no tienen capacidad de computo. En la cosa, es difícil tener una medida del mercado.

¿Qué expectativas de crecimiento de este mercado tienen?

IoT será un mercado en crecimiento a doble dígito en los siguientes cinco años. Dependiendo de qué referencia se tome, algunas expectativas de crecimiento se tienen entre 20% y 40% año tras año. Para nosotros, la expectativa es que la región América Latina crecerá sostenidamente entre el 21% y 27%.

¿Qué niveles de adopción se esperan en Perú de IoT y de 5G, la generación móvil indispensable para el gran tráfico de datos de la Industria 4.0?

Perú, Latinoamérica y el mundo esperan con ansia la implementación masiva de 5G. Sin embargo; esta tardará un poco más de lo esperado. Los retos principales a nivel global son la infraestructura necesaria para implementar el 5G, la cual involucra una densidad mayor de células [antenas], un significativo mayor grado de inversión y una colaboración entre diversos jugadores de la industria con la regulación, seguridad e interoperabilidad. Los niveles de adopción que se esperan serán en un inicio de manera controlada en zonas muy restringidas que poco a poco irán creciendo conforme los negocios y las industrias lo soliciten y estén dispuestos a pagar por el incremental y sobrecosto de algunas tarifas. Para 2020, muchos países de la región ya tendrán 5G en zonas muy discretas. Los resultados de estas implementaciones nos dirán mucho más hacia dónde se irán los niveles de adopción.