En medio de la polémica entre Pamela López y Christian Cueva, por diversas acusaciones de agresiones e infidelidades, ambos han logrado sacar provecho de las propuestas artísticas que se les presentan. Por un lado, ‘Cuevita’ lanzó, junto a su nueva pareja Pamela Franco, una nueva versión de “El Cervecero”; mientras que, por otro, la aún esposa del futbolista ha decidido incursionar en el mundo de los eventos. En ese sentido, el programa de Magaly Medina reveló la exorbitante suma de dinero que cobra la influencer por presentarse en un escenario, aprovechando el uso de su imagen. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO COBRA PAMELA LÓPEZ POR PRESENTACIÓN?

Según lo revelado por el programa ‘Magaly TV La Firme’, Pamela López estaría cobrando S/16,000 por presentación en Lima y hasta S/18,000 en provincias, sin incluir IGV ni gastos adicionales como viáticos, hospedaje y pasajes. La manager de López, Carla Cueva, mencionó que las actividades que realiza la esposa del futbolista incluyen inauguraciones o participación en eventos como madrina, brindis e incluso apariciones en videoclips musicales.

El programa de Magaly Medina reveló la exorbitante suma de dinero que cobra Pamela López por presentarse en un escenario. Foto: Captura Magaly TV La Firme

Asimismo, la representante sostuvo que el precio de estas tarifas se basa en el uso de su imagen para promociones en redes sociales y otros medios, con la condición de que no brinde declaraciones a la prensa ni entrevistas. En caso de que alguna agrupación desee contratar los servicios artísticos de la empresaria, el costo es de S/20,000 más IGV. A pesar de que no canta, baila ni anima de manera formal, estos precios han causado gran asombro entre los internautas, quienes cuestionan su desempeño en el escenario.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS LAS ALTAS TARIFAS QUE COBRA PAMELA LÓPEZ?

Tras revelarse el monto que cobra Pamela López por presentación en la capital o provincias del país, Magaly Medina, fiel a su estilo, se mostró asombrada por estas tarifas y no dudó en compararla con Pamela Franco, quien lleva años en el medio artístico, donde canta y baila.

“Los marcianos definitivamente no te pagan 16 mil soles. No hay forma, ella ha encontrado que esa es una forma, si ella no sabe hacer nada. ¿Por qué pagaría la gente? Por verla por curiosidad. Al igual que Cueva y Pamela Franco, podría ir acompañada de su nuevo saliente y así podría generar un poco más de interés. Allá quién la contrate, todo puede pasar”, dijo en su programa.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VENTA DE MARCIANOS DE PAMELA LÓPEZ?

El pasado sábado 26 de octubre, Pamela López apareció en una transmisión en vivo por TikTok repartiendo adoquines con su nuevo emprendimiento llamado “Marcianos 24k” a la población de bajos recursos económicos en Villa María del Triunfo (VMT). Esta acción demuestra que no sentía vergüenza por regalar helados; al contrario, pudo contribuir con algunos productos y compartir momentos con los vecinos del mencionado distrito.

“Para los que pensaron que era todo broma. La presidenta de la ONG 24 K. Salen los marcianos de cerveza también. Sorpresitas se vienen”, dijo entre risas una mujer que acompañó a Pamela. Asimismo, se le puede ver a la aún esposa de ‘Aladino’ muy feliz sacando de un “cooler” la variedad de helados de frutas para regalar a las personas que se concentraron en una losa deportiva.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENEN PAMELA LÓPEZ Y CHRISTIAN CUEVA?

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común, fruto de su relación que comenzó en 2011. A lo largo de más de una década, la pareja ha formado una familia, a pesar de los múltiples escándalos que han surgido en torno a su relación. Además de los tres hijos que comparte con Cueva, Pamela López tiene una hija mayor llamada Fabianna López, quien actualmente tiene 21 años. La identidad del padre de Fabianna no ha sido revelada públicamente.

La vida familiar de Pamela López ha estado marcada recientemente por la controversia, especialmente después de que ella hiciera pública una denuncia contra Christian Cueva por agresión física y psicológica. Esta denuncia, acompañada de revelaciones sobre infidelidades por parte del futbolista, ha generado gran atención mediática. Uno de los incidentes más destacados fue cuando Pamela López confrontó a Cueva sobre una transferencia de dinero a la cantante Pamela Franco, lo que añadió otra capa de tensión a su ya tumultuosa relación.