Latam Airlines quiere llegar a cuatro regiones más en el Perú

Manuel van Oordt, gerente general de Latam Airlines Perú, informó que la aerolínea cerrará el 2019 con un total de 35 vuelos internacionales operados desde Lima y 20 vuelos domésticos, tras haber implementado una nueva ruta local (Lima-Ilo, Moquegua) y otras cuatro conexiones internacionales desde la capital.

Entre los destinos internacionales que Latam estrena desde Lima están la ruta Lima-Cali (Colombia), que arrancó en enero; Cusco-La Paz (Bolivia), que iniciará el 1 de julio; Lima-Calama (Chile), que también empezará desde julio; y Lima-Montego Bay (Jamaica), que se lanzará hacia finales del 2019.

En ese sentido,el ejecutivo precisó que ahora la aerolínea está buscando operar vuelos hacía más ciudades al interior del país, pero dijo que un obstáculo para lograrlo es la falta de infraestructura en muchas de estas zonas.

“Quisiéramos poder llegar en más ciudades del Perú, pero ya no hay más lugares donde pueda haber una operación de un avión como los nuestros (Airbus 319/320). Hay muchas en el Perú donde nos gustaría operar; regiones como Áncash, Apurímac, Pasco y Huánuco, que en la actualidad o no tienen aeropuertos o estos no están implementados con todas las características necesarias”, indicó a El Comercio.

MEJORES CONDICIONES

Van Oordt opinó que es importante que el Estado mantenga como prioridad las inversiones en infraestructura y, en esa línea, resaltó los trabajos realizados en el aeropuerto de Ilo, que permitieron a la aerolínea operar esta nueva ruta.

“Hago votos porque las autoridades sigan con sus planes de crecimiento y sigan impulsando que el aeropuerto de Lima (Jorge Chávez) crezca, que el aeropuerto de Cusco pueda tener las condiciones óptimas y que todos los aeropuertos de provincia estén debidamente acondicionados”, comentó.

El ejecutivo señaló que se necesita implementar en los aeropuertos locales la iluminación para vuelos nocturnos, sistemas para aproximación y control aéreo de última generación.

Finalmente, van Oordt saludó el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los trabajos en el aeropuerto Jorge Chávez para construir la segunda pista de aterrizaje. En entrevista con El Comercio, el titular del sector, Edmer Trujillo, reveló que el MTC está coordinando con el concesionario reducir los tiempos de entrega de la pista 2, para tenerla acondicionada en el 2021 y no en el 2022 -como se tiene previsto en el contrato-.