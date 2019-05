¿Con qué cantidad de dinero una persona ya puede sentirse rica?

Para que una persona pueda considerarse rica debería tener un patrimonio neto que ascienda a los US$2,7 millones, según una encuesta de Charles Schwab, que recoge CNN en su portal.

En esta línea, Bradley Nelson, asesor de inversiones fiduciaria en Lyon Park Advisors, indica que un gran segmento de la población vincula esta característica con ser financieramente independiente. Por ello, una familia que tuviese un presupuesto de US$2,27 millones calificaría en este umbral.

El artículo de CNN titulado "¿Son suficientes dos millones de dólares para sentirse rico?" menciona que si una familia destinara para su consumo solo el 3% de sus activos al año, tendría -sin trabajar- US$68.100 de presupuesto diario, monto que supera el ingreso familiar promedio en Estados Unidos, fijado en US$61.000.

Sin embargo, dicha cifra sería insuficiente para otros; mientras que para terceros, la concepción de riqueza no se resumiría solo a finanzas.

Por ello, el asesor de inversiones fiduciaria comenta que es necesaria una estrategia, por sobre una cifra, para descubrir qué es ser rico.

“Conozco personas que ganan de US$250.000 a US$500.000 y se sienten pobres, y otras personas que ganan US$70.000 y se sienten ricas”, refiere Tara Unverzagt, una planificadora financiera certificada.

Unverzagt añade que, de acuerdo con investigaciones realizadas al respecto, un ingreso que bordee los US$70.000 es "óptima para el bienestar emocional"; mientras que uno de US$95.000 es "ideal para sentirse positivo con respecto a su vida, incluido el cumplimiento de objetivos a largo plazo y las comparaciones inevitables con todos los que conoce".

“Pero para la mayoría de las personas, cuando llegan a US$2,27 millones, si sus amigos tienen más, no se sentirán ‘ricas'”, apunta la planificadora financiera. “Y hoy, con tantos multimillonarios, muchos sienten que tener algunos millones no es nada, y hasta cierto punto, eso es cierto”.

INSUFICIENTES US$2,27 MILLONES

En la localidad de Saint Louis (Estados Unidos), vive un administrador de patrimonios llamado Matt Doran. Según comenta para la CNN, el suyo se encuentra entre los "US$5 millones y US$20 millones", pero tiene dos observaciones sobre su patrimonio: este no depende de un número y no planea que la cifra se reduzca.

Doran labora con personas que poseen más de US$2 millones, pero "no se siente ricos". Y de hecho, él tampoco se considera así.

El administrador de patrimonios señala que su impulso es incrementar sus ganancias, lo que a su vez fortalece la seguridad de su familia, permitiéndole respaldar a factores claves en su vida: personas, lugares y las causas que ama. Pero para ello, US$2,27 millones no sirven.

(Foto: Archivo)

Sobre el estilo de vida que lleva su familia, Doran señala que sus gastos corresponden a los típicos que hacen las que se encuentran en su nivel de ingresos. Muestra de ello, es la posesión de su casa en el lago en Michigan, donde también se encuentra un barco.

“Nuestros gastos son realmente sobre el estilo de vida. Aunque no somos demasiado extravagantes en nuestra opinión, conducimos buenos autos, viajamos con frecuencia y ayudamos a otros con regularidad”, explica el administrador.

“Nosotros, como muchos otros, nos encontramos gastando en experiencias más que en cosas porque enriquecen nuestras vidas y relaciones”.

Desde su punto de vista, el objetivo de ser rico es seguir generando ingresos. Así, mientras más dinero se obtenga, se tendrá más opciones, flexibilidades y oportunidades.

“Cuando alguien tiene recursos financieros en una cantidad sustancial, tiene opciones que no tenía antes”, dice. “Cómo trabajar, cuándo trabajar, qué trabajo seguir, dónde vivir. Cómo gastar su tiempo”.

LA CULPABILIDAD DE SER RICO

El artículo de la CNN también recoge la historia de Russ Ford, quien también es parte de este grupo que posee un gran patrimonio. Sin embargo, le cuesta decirlo públicamente. Siente culpabilidad.

A los 21 años, Ford heredó de su abuelo nada menos que US$2 millones: US$1 millón en efectivo, con el cual se le ocurrió irse a Las Vegas, y otro millón en fideicomisos. Y esto sin contar lo proveniente de sus padres.

“Me siento rico”, indica Ford, “pero en la sociedad de hoy, me siento culpable por eso. He trabajado para entender la oportunidad de hacerlo bien”.

No obstante, el joven de 21 años es consciente que ese dinero, en manos de una persona de su edad, puede evaporarse rápidamente, más aún de lo que cree la gente.

“Sentirse rico puede llevarte a muchas tentaciones. Te sientes rico cuando no tienes que pensar en el dinero. En el momento en que no lo piensas, puedes meterte en muchos problemas”, agrega.

(Foto: Archivo)

Luego de terminar sus estudios en la universidad, Ford se convirtió en planificador financiera, se casó y tuvo un hijo. En un principio, reconoce que haber heredado un patrimonio de siete cifras le casó mucha presión y estrés.

“La presión viene de tener el dinero y sentir que no puedo defraudar a mi abuelo y no puedo defraudar a mi hijo”, cuenta el millonario. “Estaba sintiendo mucha presión por parte de la cultura que me rodeaba para mantenerme al día con los Jones y convertirme en un padre magnificado y todo eso. El dinero definitivamente me ha puesto más ansioso”.

En la actualidad, Russ Ford valora lo que tiene a su alrededor, pero no apunta a seguir generando riqueza, entendida en términos financieros. “Sé que buscar más no me hará más feliz”, comenta para CNN.

En última instancia, el dinero que causó su ansiedad lo ayudó mucho, tanto a él como a su esposa cuando experimentó una pérdida de ingresos debido a su salud. Ahora, Ford ayuda a su familia a tener más de lo que valoran más: tiempo juntos.

“El dinero ciertamente nos da más de eso”, refiere Ford. “Nos da la seguridad de que tendremos más de eso en el futuro y sentirnos seguros en eso me hace sentir rico", culmina.