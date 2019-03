Las Bambas: “No podemos seguir operando en estas condiciones”

Tras más de 50 días del bloqueo de la vía en la que se transporta los minerales de Las Bambas a su puerto de exportación, la compañía china MMG, indicó que se han visto obligados a reducir gradualmente la producción de cobre, ante la imposibilidad de hacer ventas, dejando de aportar hasta S/30 millones en regalías al mes.

► Las Bambas: MMG declarará fuerza mayor en ventas de cobre por bloqueo

​

► Las Bambas: problemas por el bloqueo impactan al mercado mundial de cobre

​

► Las Bambas: Estallido social en el corredor minero hace sonar las alarmas de conflictos

"Nosotros por ejemplo en este mes de marzo teníamos ventas por aproximadamente US$200 millones que no se están canalizando con lo cual, por un lado, no pagamos regalías del 3%. Esto significa que son aproximadamente entre S/25 y S/30 millones mensuales que benefician directamente a las 84 municipalidades de la región Apurímac y al propio gobierno regional", señaló Domingo Drago, vicepresidente de Asuntos Corporativos y legales de MMG.

Además, indicó que MMG ha dejado de realizar compra de insumos y servicios en la zona por S/6 millones al día. Así, advierte que "en el transcurso de la próxima semana" sus operaciones podrían paralizarse de persistir el bloqueo.

"Si no tenemos insumos y no tenemos cómo hacer la rotación de nuestro personal en este momento porque estamos bloqueados, no podemos seguir operando en esas condiciones y vamos a tener que paralizar progresivamente la operación", añadió.

De darse la paralización de las operaciones de la cuprífera, MMG indicó que golpeará fuertemente a la compañía, la economía local y a cerca de 8.000 trabajadores -entre trabajadores directos y contratistas- dependientes de las actividades de Las Bambas. Esta última cifra se elevaría si se toma en consideración los puestos de trabajo que generan la cadena de valor de la mina.

Las Bambas, operada por MMG, produce 2% de todo el cobre del mundo.

"Si multiplicas los 8.000 que comento por seis trabajadores directos seis empleos que se producen como consecuencia de la cadena de valor, tienes unas 48.000 personas que se van a ver impactadas", dijo.

Asimismo, con el desarrollo de la minería en la región, Apurímac ha venido creciendo a una tasa de 23% en los últimos cinco años, mientras que la tasa de pobreza en la región se ha reducido en 20 puntos entre el 2012 y 2017, indicó Domingo Drago.

Respecto a los pedidos de las comunidades, MMG se mostró firme en que no cederá en pagar por el derecho de usar la vía bloqueada. Sin embargo, mantienen su disposición a desarrollar nuevos proyectos de inversión social, que incluya contratar con las empresas comunales.

"Tenemos la expectativa de que se va a encontrar una solución en las próximas horas; que de alguna manera no lleve a una paralización total de la operación, que sería fatal para todos", finalizó.