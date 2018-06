Kuntur Wasi inicia arbitraje en Ciadi contra el Perú por Chinchero

Andino Investment Holding (AIH) informó que el consorcio Kuntur Wasi presentó el 21 de junio una solicitud arbitral contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), según un comunicado remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).



Cabe recordar que el consorcio ganó la buena pro en el 2014 para construir el aeropuerto de Chinchero. Después de los intentos de sacar el adelante el proyecto, el Estado decidió resolver el contrato de concesión con Kuntur Wasi en julio del 2017.

EL PROCESO

Según Kuntur Wasi, el Estado peruano pretendió terminar el contrato de Chinchero unilateralmente a mitad del 2017 bajo el amparo de un acto de interés nacional.



“Con fecha 13 de julio de 2017, el Estado pretendió terminar el contrato unilateralmente amparándose en la causal de interés nacional, la misma que al no haber sido fundamentada conforme a lo establecido en el contrato, no surtió efectos jurídicos", había señalado la ex concesionaria.



Pasado seis meses de negociación entre Kuntur Wasi y el Estado, en enero del presente año, la concesionaria dio por culminado el trato directo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).



"Considerando los incumplimientos del Estado, y el fin del trato directo, nos hemos visto en la obligación de resolver el contrato por incumplimiento del Estado, debidamente acreditado, y continuar la resolución de la controversia en un arbitraje internacional", apuntó.



La empresa hizo la entrega de los terrenos designados para la obra a solicitud del Estado. Así también de los estudios de ingeniería hechos dentro de la vigencia del contrato.



Y tras ello, la empresa anunció el inicio de un arbitraje contra el Estado, el cual llegaría cinco meses después al Ciadi. Kuntur Wasi explicó que la demora respondía a que aún se trabajaba en la demanda.