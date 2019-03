Muñoz respalda ampliación de Ley de Promoción Agraria por 10 años, ya no por 20

La Ley de Promoción del Sector Agrario N° 27360 (LPSA), que espera su aprobación en el Congreso, debe ser revisada para hacerle algunos "ajustes", a fin de que beneficie directamente a los productores, sostuvo semanas atrás Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura y Riego (Minagri). Sin embargo, ahora se muestra a favor de que la vigencia de los beneficios de la Ley de Promoción Agraria sea ampliada por 10 años y ya no por 20 años, como lo había planteado.

►Minagri: Pisco ingresa a Chile como aguardiente por "un tema del exportador"



►Las Bambas: problemas por el bloqueo impactan al mercado mundial de cobre

La ministra sustentó su corrección dado que "en el acuerdo con el Congreso –con el dictamen aprobado– la ampliación es solo por 10 años y eso es lo que estamos manteniendo [...] Lo que yo decía es que tenemos que encontrar también en algún momento un régimen que vaya acercándose a lo general... porque esto son beneficios temporales", afirmó.

Hace unas semanas, Muñoz había declarado a RPP que "se necesita discutir rápidamente el tema forestal, que no se encuentra incluido en el proyecto de ley", pues consideró que la vigencia de este régimen especial, no sea solo por 10 años, sino que debería ser ampliada hasta por unos 20 años indicando que la ley se originó para los productores, no para el comercializador y que esto nos debería llamar a la reflexión.

LOS CAMBIOS

Además de la ampliación de la vigencia (10 años más), el dictamen aprobado incluye cambios como otorgar 30 días de vacaciones (antes eran 15), mejorar la retribución por el despido arbitrario y pasar de 4% a 6% en el aporte a Essalud.

Consultada acerca de un cambio más alto en los aportes de Essalud, la ministra indicó que el Gobierno no pretende proponer que se retorne a la idea original (subirlo hasta el 9%), remarcando de que ese aumento no sucederá y se quedarán con el propuesto por el dictamen (6%).

PROMESAS DE CARTERA

Como se recuerda, la titular de Agricultura prometió al ingresar a la cartera, mejorar los beneficios del sector forestal (similares a los de la Ley de Promoción agraria), esto en el marco de que la propia ley N° 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) señala que se aplique al manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre las disposiciones previstas en la Ley N° 27360 (Ley de Promoción Agraria).

Al respecto, Muñoz señaló que la idea de ampliar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria es que “no se pierda” para el sector forestal. Agregando que si hasta ahora dicha normativa no ha tenido un gran impacto en el sector forestal, se debe a que son necesarias inversiones de muy largo plazo.