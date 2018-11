El Perú y China inician negociaciones para optimizar Tratado de Libre Comercio

Los gobiernos del Perú y China suscribieron un memorándum acordando el inicio de negociaciones para la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC), proceso que empezará en el primer semestre del 2019.

La firma del documento estuvo a cargo del ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), Rogers Valencia, y el ministro de Comercio de China, Zhong Shan, en el marco de la Reunión Ministerial del Foro APEC, realizada en la ciudad de Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea.

“Estamos seguros que existe un amplio potencial para mejorar el comercio bilateral y los flujos de inversión entre nuestros países”, señaló el ministro Valencia.

En ese sentido, el titular del Mincetur mencionó que se ha determinado incluir en el acuerdo nuevos capítulos referidos al comercio electrónico y competencia.

También se acordó actualizar capítulos ya existentes, como el de facilitación del comercio y procedimientos relacionados con el origen, con miras a facilitar los trámites y mejorar la operatividad aduanera; así como el de servicios y algunos temas relacionados a propiedad intelectual, como conocimientos tradicionales.

En esa línea, el ministro manifestó que el comercio entre el Perú y China ha crecido de manera considerable y que ambos países coinciden en la importancia de actualizar este acuerdo comercial.

“Tenemos interés (Perú y China) de explorar nuevas áreas que no están contempladas en el TLC y que nos permitan aprovechar el comercio digital, profundizar en el área de servicios, facilitar la logística e impulsar nuestra conectividad", anotó.

Cabe recordar que, durante la cumbre de APEC realizada en Perú en el 2016, los Ministros de Comercio de ambos países acordaron evaluar de forma conjunta el TLC Perú-China para determinar los lineamientos del proceso de optimización.

DATOS

El Tratado de Libre Comercio con China entró en vigencia en marzo de 2010 y, desde entonces, el valor de las exportaciones peruanas hacia ese país creció a un promedio anual de 9,6%, según Mincetur.

Los rubros no tradicionales que registraron mayor crecimiento promedio anual fueron los de minería no metálica (+31,3%), pieles y cueros (+24,8%) y agropecuario (+23%). Entre enero y setiembre del 2018, las exportaciones de productos no tradicionales crecieron 22% respecto al mismo período del año anterior.