Petro-Perú: “La refinería es negocio así no haya crudo en el país”

El jueves pasado arribó a Lima una misión de la española Cesce para definir asuntos relativos al aval de US$1.300 millones que ha comprometido para el proyecto de modernización de la refinería de Talara (PMRT). Ello, poco después de que Petro-Perú anunciara que ingresará con más del 40% al lote 192 desde el 2019. Al respecto, conversamos con James Atkins, presidente de Petro-Perú.

—¿La participación de 40% o más que esperan recibir en el lote 192 afectará a los bonistas del PMRT?

Nos posiciona mejor, porque vamos a tener ingresos adicionales que no estaban en perspectiva cuando se emitieron los bonos. La fase de producción da mucho dinero y eso mejora el valor de los bonos y vuelve más atractiva la oferta de financiamiento que lanzaremos en el 2019.

—¿El PMRT sigue costando US$5.000 millones?

​Sí, US$5.000 millones de los cuales US$2.000 millones son los bonos que emitimos a mediados del 2017. Tenemos también el crédito de la española Cesce, por US$1.300 millones, detrás del cual hay 13 bancos que pondrán el dinero. Además, hay una emisión pendiente de bonos por US$600 millones a US$700 millones para mediados del 2019. El resto, US$1.000 millones, son recursos propios.

—¿Cesce supedita el aval de US$1.300 millones a la documentación pendiente de Técnicas Reunidas (TR)?

​Hay una serie de documentos que TR debe entregar. Por eso nos reunimos con Cesce el jueves (pasado) y nos dijeron que todo va por buen camino en Madrid para que nos den el financiamiento en el corto plazo.

—¿Hay algún diferendo o enfrentamiento con TR?

​No hay ningún diferendo ni enfrentamiento. En todo megaproyecto siempre hay diferencias con el constructor, que se llaman órdenes de cambio, que son trabajos adicionales que no se pensaron en el proyecto original. Tenemos una serie de órdenes de cambio que están en negociación permanente. Y para eso tenemos dos equipos trabajando. Pero TR sigue construyendo las 16 unidades de procesos, que ya están casi al 83%.

—¿Las unidades auxiliares ya se empezaron a construir?

​No. Están en etapa de ingeniería, con un avance del 15%. En tres o cuatro meses iniciarían construcción.

—¿Empalmarán con las labores de TR?

​Sí. Empalmarán y se arrancará la refinería en enero del 2021.

—¿Qué pasará cuando el PMRT esté construido y no haya crudo pesado peruano?

​Eso no tiene nada que ver. El PMRT es una unidad de negocio, haya o no haya crudo en el país. Japón tiene 28 refinerías y no produce casi nada de petróleo. Ellos hacen dinero de la refinería. Igual que Chile, que refina 300 mil bpd y no tiene petróleo. La antigua refinería de Talara (de 65.000 bpd) importa la mitad del crudo que refina porque no puede procesar el de la selva. A pesar de eso, ganamos US$4-5 dólares por barril refinado. La nueva refinería de 95.000 bpd nos reportará US$8 por barril refinado, cifra que podemos subir hasta US$12-13 mejorando su eficiencia.

—¿Ese margen de US$12 mejoraría si se produjera más crudo pesado en el país?

​Claro. Cuando se importa petróleo se añaden diferentes cargos, como el pago al bróker, los trámites de exportación/importación, el pago al buque tanque que lo trae, y otros que se suman a la utilidad bruta por barril refinado.