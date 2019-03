Producción de cobre en Las Bambas puede ser afectada por bloqueo de carretera

La producción de cobre en la mina Las Bambas del Perú, propiedad de la empresa china MMG Ltd, podría verse afectada "en muy corto plazo" si se mantiene el bloqueo de una carretera por donde transporta el mineral a un puerto para su exportación, dijo el lunes la compañía.



► Operadoras móviles: ¿Por qué sumar líneas no termina de ser rentable para las firmas?

► B&B Murillo: “No podía echar a perder el contrato que teníamos”

► Entel no podrá participar en concurso de 90 MHz dispuesto por el MTC

Una comunidad indígena mantiene bloqueada la carretera desde mediados de febrero en protesta porque el Gobierno convirtió ilegalmente la vía que atraviesa sus tierras de cultivo en una carretera nacional y quiere llegar a un acuerdo con la empresa minera para su uso, según dirigentes de la zona.



MMG Ltd, controlada por la estatal China Minmetals Corporation, dijo además en un comunicado que las existencias de cobre de Las Bambas en puerto peruano Matarani, ubicado en el sur del país, se han agotado y se ha informado a los clientes de retrasos en futuros envíos.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

La compañía afirmó asimismo que "por ahora" MMG Ltd no ha declarado fuerza mayor en ningún envío de cobre. "La producción en la mina continúa, sin embargo, si no se resuelve la situación, o si se intensifica, podría afectar la producción en muy corto plazo".

El transporte de concentrado de salida desde Las Bambas continúa siendo interrumpido por un bloqueo por parte de algunos miembros de la comunidad de Fuerabamba, aproximadamente a 136 kilómetros de Las Bambas, en la región de Cusco, refirió.

"El bloqueo ilegal se encuentra en un tramo de la carretera pública y se relaciona con un reclamo de compensación por una servidumbre preexistente, a la altura del predio Yavi Yavi, el cual fue transferido a la Comunidad de Fuerabamba como parte del proceso de reasentamiento en el año 2011", dijo la compañía.

La localidad de Fuerabamba se reubicó para dar paso a Las Bambas, que comenzó a producir en 2016. Residentes dicen que la minera no ha cumplido todo lo que prometió en un acuerdo que les dio una nueva ciudad y tierras de cultivo en una región vecina.

Las Bambas, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar en los Andes del sur de Perú, produjo unas 385.000 toneladas de cobre el año pasado, frente a las 453.000 toneladas en 2017, según datos del Ministerio de Energía y Minas.