Tasas de interés bajan pero crece concentración de la banca en el Perú

El aumento del ingreso per cápita en el Perú, en 62%, en los últimos 10 años, ha sido clave para aumentar la profundización del crédito. La participación de la población adulta con acceso al sistema financiero ha pasado de un cuarto a un tercio de este grupo. No obstante, no han sido los únicos ganadores.

Los cuatro bancos de mayor cuota de mercado han expandido su oferta de préstamos de consumo con menores tasas de interés, a tal punto que han aumentado su concentración.

Sobre esta última, dos factores han ayudado a dichas entidades a sobresalir del resto de entidades. Juan Fernando Maldonado, Gerente de Productos Minoristas del BBVA Continental, sostiene que el primero de ellos está asociado a la mayor información pública que hoy existe sobre los clientes, que facilita a las entidades financieras la posibilidad de ofrecer productos a la medida.

A ello se suma que las centrales de riesgos, además de brindar información sobre el comportamiento de pago de las personas, ofrecen herramientas que permiten a la banca determinar el potencial que tiene cada deudor para aumentar su carga financiera. Hoy compiten en este negocio los burós de crédito Equifax, Sentinel y Experian.

El segundo factor es la expansión de la banca en el territorio nacional y la diversificación en el perfil de clientes que atiende. Ha sido clave para los cuatro bancos grandes el crecimiento a través de adquisiciones y la apertura de entidades financieras de menor tamaño.

Por ejemplo, el Banco de Crédito y Mibanco son de propiedad del Grupo Credicorp. El Grupo Scotiabank controla el banco que lleva el mismo nombre, Crediscotia Financiera y el Banco Cencosud. Intercorp es dueño de Interbank y Financiera Oh!, y el Grupo BBVA es propietario del BBVA Continental, Financiera Confianza y la edpyme BBVA Consumer Finance.

Estas adquisiciones han llevado a que la concentración del crédito de consumo entre estos cuatro grupos económicos pase de 61%, en el 2008, a 71%, en el 2018.

Pese a esto, el cliente ha sido beneficiado porque, además de aumentar el acceso, han disminuido las tasas de interés. Por ejemplo, las tasas de los préstamos de consumo de libre disponibilidad, hasta 60 días, en la banca, han caído en 216 puntos básicos al pasar de 63,9% al 42,3%, en la última década.

En Lima Metropolitana, los cuatro bancos y sus vinculadas concentran el 82,5% del crédito. Sin embargo, estas entidades solo ocupan los cuatro primeros lugares en siete regiones, mientras que en otras cinco el primer lugar corresponde a cajas municipales.

Maldonado afirma que sus redes han ayudado a los bancos a tener mayor alcance con los clientes y hacer del crédito de consumo un producto más proactivo que reactivo, lo que ha puesto en desventaja a las instituciones financieras de menor tamaño. Las instituciones de menor tamaño tienen menores ratios de rentabilidad, mayores costos operativos y tasas de mora, lo que –entre otras causas– respondería a su falta de redes.