El gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti, anunció que tomará medidas legales contra el vicegobernador Constantino Galarza, tras la difusión de unos audios que demostrarían que este último habría planificado un atentado contra él.

“Con este audio hay un montón de denuncias. Atenta contra mi familia, mi casa, el chofer, contra todos. Es un atentado público contra todas las personas que están conmigo en el trabajo en la región”, manifestó en RPP.

"Esperamos que la justicia tome en cuenta este acto delincuencial. Tomaremos medidas muy fuertes y la justicia se encargará de estas personas”, agregó Mandriotti.

Aseguró que la única discrepancia aguda que tuvo con Galarza fue que este quería una oficina al costado de la suya, pero eso no era posible.

“Lo que él quería era que estuviéramos juntos y no podemos estarlo porque tengo al gerente general al costado y la discrepancia vino por ahí, por la ubicación de la oficina. Ese es el primer problema agudo que hubo. (…) No hay rivalidad, no tengo discrepancias políticas ni deportivas con el vicegobernador. Él quería tener una oficina junto a la mía”, puntualizó.

En ese sentido, aseguró que realizará las denuncias correspondientes y tomará medidas de seguridad.

“Veremos la estrategia, ellos habían monitoreado mi salida, a donde iba, mi venida. Es un grupo de personas que no son nada, pero hacen daño y daño a través de los troles y lo informal. Es un aparato que no quiere que el Callao cambie. Son enemigos de que la región cambie y sea honesta”, aseveró.