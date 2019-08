Defensoría Pública denuncia mala gestión en albergues para niñas víctimas de trata

Sofía –digamos que se llama Sofía– tiene 12 años y ha sido víctima de explotación sexual. Cuando tenía 10, Sofía decidió no volver más al colegio en protesta por la separación de sus padres. Durante meses, prefirió las discotecas, la calle, los amigos, que llegar a su casa. Era hija única y sentía que a su mamá no le importaba compartir tiempo con ella.

Sofía no lo sabía, pero había despertado el interés de una banda de trata de personas. “Necesito promotoras para discoteca Mr. Big. Pago por listas. Doy trago y beneficios como regalos: polos, gorras y viajes. Informes por inbox”.

Para Los Rufianes de San Juan de Lurigancho, era importante Facebook: ofrecían dinero fácil, diversión y alguna notoriedad para captar menores. Al principio, el trabajo consistía en traer la mayor cantidad de clientes. A Sofía le gustó. Pero a medida que entraba al negocio, las exigencias subían: no importaba si tenían que bailar con ellos y dejar que las tocaran. Lo peor llegó cuando las obligaron a tener relaciones sexuales.

Los Rufianes también tenían a otras menores de cómplices. En el 2016, cuando empezó a operar esta banda, Tatiana tenía 11 años y fue llevada por una compañera de su colegio a una discoteca de nombre Boom. Tatiana se escapó de su casa y se subió a un auto negro donde la esperaban su amiga con dos sujetos. Esa noche le dieron licor hasta embriagarla.

Su amiga le dijo que la esperase en uno de los pasajes de la discoteca. Tatiana contó cinco habitaciones mientras caminaba. Otras diez menores también esperaban. Entonces, aparecieron dos hombres. Uno señaló a Tatiana. La sujetaron del brazo y la obligaron a entrar a uno de los cuartos. Tatiana forcejeó, gritó, pero no pudo escapar. El chico le pegó, le rompió la ropa y la violó. Tatiana salió desesperada. Su amiga le dijo que ya era parte del grupo y que si intentaba salir algo muy malo le podía pasar a su familia.

Tres días después, Tatiana fue llevada de nuevo. Esta vez, Los Rufianes le dijeron que le pagarían S/50 por cada encuentro sexual. Al final de la noche, recibió S/600. Cada vez que se negaba, la golpeaban. Así estuvo hasta que cumplió 14. Durante ese tiempo, abortó tres veces.

A diferencia de Sofía, Tatiana logró salir. Le contó a su madre y decidieron ir la Dirincri a presentar la denuncia. La fiscalía abrió una investigación.



El 6 de mayo, se desarticuló la banda. Las autoridades siguieron sus movimientos y se infiltraron en las discotecas. En Mr. Big estaba Sofía. El calvario parecía que había terminado.

Sofía fue puesta bajo el cuidado de la Unidad de Protección Especial (UPE), que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). La UPE la internó en uno de los tres centros de atención residencial (CAR) que tiene y que acogen a víctimas de trata en el país. El elegido fue el CAR Gracia II, ubicado en Lima.

Desde que fue llevada a un CAR, fue casi imposible constatar si recibía una atención adecuada.

Pero existe un informe: por primera vez, una defensora pública denunció la realidad en ese centro. La abogada Lupe Gómez visitó el CAR Gracia II a fines de mayo. Ahí conversó con Sofía.

Se advirtió que a la menor no se le había practicado una revisión médica completa, pese a sus antecedentes de asma bronquial y a una úlcera en la lengua. La menor contó que no había dejado que los médicos legistas la revisaran porque eran varones.

La defensora también constató que las niñas no habían sido matriculadas en un colegio. Una de ellas dijo que faltaba jabón y champú para bañarse.



“Las agraviadas permanecen todos los días en un ambiente cerrado sin mayor contacto con el medio exterior, desarrollando acciones rutinarias”, dijo Gómez.

Una de las niñas, antes de que se fuera, le preguntó: “¿Qué hice para estar aquí?”. “Nosotros hacemos los operativos para rescatarlas. Pero estamos atacando solo el 50% del problema. El otro 50%, que es el de reinsertar a la víctima a la sociedad, está abandonado”, dice el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, jefe de las fiscalías de trata en el país.

Según el fiscal, no existe una política posrescate de la víctima y los CAR, como en el que está Sofía, son administrados como si se tratasen de centros penitenciarios para menores.

Mabel Herrera Castañeda, directora de la Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Inabif, señala que lo dicho en el informe de la defensora pública son percepciones de adolescentes que se están adaptando a vivir en un CAR.