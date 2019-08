Joshelin Trauco: “Adolfo Bazán sí me violó y me indigna que esté en libertad”

Cuando Joshelin Trauco le confesó a su mamá que había sido violada por Adolfo Bazán Gutiérrez ambas decidieron que la víctima viajara al extranjero para que intentara superar ese trauma. “Mi mamá no quería que sea revictimizada, yendo una y otra vez a la fiscalía; por eso, ella se encargó del asunto legal”, cuenta la joven a través de la línea telefónica. Todo sucedió en el 2018.

Su madre, Haydee Díaz, presentó a la Fiscalía Penal 46 de Lima los videos del estacionamiento del edificio, donde vive Bazán, y que registran al sujeto semidesnudo forcejeando a Trauco y echándose encima de ella dentro de su automóvil.

También se ve a la joven, de 26 años, saliendo a la calle pidiendo ayuda. Se encontró con un patrullero del Escuadrón de Emergencia, pero los policías no la auxiliaron. “Tuve que ir en un taxi a la comisaría. Los policías me abandonaron”, dice.

La mamá de Trauco intentó en todo momento mantenerla al margen de las indagaciones de la fiscalía, pero sí le contó que el Poder Judicial había dictado prisión preventiva para Bazán por el delito de violación sexual.

Fue recluido el 10 de julio en el penal de Lurigancho, pero salió en libertad a los cinco meses, en diciembre del 2018, bajo comparecencia restringida. Él había solicitado la variación de su sanción y esto se le concedió.

Luego, el Poder Judicial archivó definitivamente el caso. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque la Fiscalía Penal 46 de Lima nunca acusó formalmente para que sea sentenciado, es decir todo lo avanzado terminó en nada.

Joshelin Trauco, de 26 años, radica en el extranjero desde que habría sido ultrajada por Adolfo Bazán.

Una fuente de la fiscalía aseguró que la denunciante no acudió a las citaciones y, por eso, el caso se archivó. “Las notificaciones de la fiscalía no llegaron nunca a nuestro domicilio”, afirma la víctima. El examen del médico legista practicado a la joven concluyó: “Huellas de lesiones traumáticas recientes extragenitales”.

Para evitar que su hija se mortifique, Haydee Díaz no le contó que Bazán estaba en libertad. La joven se enteró recién la semana pasada cuando la modelo Macarena Vélez lo denunció por violación a la intimidad. En el programa “Magaly TV La Firme”, el sujeto insistió en que no abusó de Trauco. “Él sí me violó y lo que me indigna es que salió de la cárcel para seguir en lo mismo contra mujeres. Estamos evaluando pedir que mi caso se desarchive”, sostiene la joven.

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, calificó a Bazán de “depredador sexual”. El martes, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra el abogado por 15 días cuando pretendía irse al extranjero.