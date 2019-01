Caso PUCP: Fiscalía abre investigación preliminar por cobros indebidos

A poco más de dos meses de conocerse el caso de cobros indebidos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el plazo de 30 días para realizar una serie de diligencias.



El caso se encuentra en manos de la 23 Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, a raíz de la denuncia de parte presentada por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio - apropiación ilícita.

Vale recordar que el caso generó la protesta de numerosos alumnos de esta casa de estudios, a fines de noviembre del año pasado. Marcial Rubio, rector de la PUCP en aquel momento, reconoció que su administración no cumplió la Ley N° 29947 con el cobro de moras a estudiantes por retrasos en el pago de pensiones.

De acuerdo al ex rector, desde febrero del año 2011 hasta diciembre de 2016, la PUCP no podía obtener créditos bancarios. “Yo, como rector, no podía condenar a la universidad a cerrar”, dijo en entrevista con el programa Sin Pauta y agregó que el monto aproximado para devolver es de 30 millones de soles por lo cobrado en los últimos seis años. La devolución se realizó en dos etapas.

Finalmente, Marcial Rubio renunció al igual que los miembros de su gestión en el rectorado de la PUCP, entre ellos Pepi Patrón Costa, vicerrectora de Investigación, y Carlos Fosca Pastor, vicerrector administrativo. Efraín Gonzales de Olarte asumió temporalmente el cargo de rector hasta la renovación de los cargos de gobierno universitario.

Según la información a la que accedió este Diario (Carpeta Fiscal N° 29-2019), entre las acciones que se tomarán figuran el recibo de la manifestación policial de ex autoridades involucradas, entre otras personas, además de la realización de una pericia contable.

Esta nueva indagación se suma a la investigación dispuesta por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi), tras la denuncia de los estudiantes.