Conoce cuáles son las playas aptas para bañistas en Lima [MAPA]

El 22 de diciembre inició oficialmente la temporada de verano en nuestro país. Ante el incremento en las temperaturas, muchas personas ya comenzaron a asistir a diversas playas de la capital.



Hasta la fecha, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) ha encontrado que, de 141 playas visitadas a nivel nacional, solo 33 son saludables. De ellas, 16 se encuentran Lima y Callao.

La bióloga de la Digesa, Ana Che León, explicó a El Comercio que en lo que va del año el Minsa ha realizado 6.361 vigilancias sanitarias, de las cuales el 73% no pasaron las inspecciones y el 27% sí lo hicieron.



“La directiva sanitaria para playas enmarca tres criterios de calificación: el control de calidad microbiológica, el control de calidad y limpieza y el último es el control de presencia de servicios higiénicos”, detalló la funcionaria.



-Lista a detalle-

En cuanto a los espacios idóneos para los bañistas, Che León explicó que en Lima, las playas saludables se encuentran en Miraflores (8) y Ancón (4), y en la provincia Huaura (4). La especialista detalló que en cada visita se recogen muestras de agua y arena para examinarlas. También, se pide cooperación municipal para que en estos lugares se instalen baños públicos, duchas, vestidores y demás infraestructura de calidad.

En cuanto a los lugares que deben ser evitados por los veraneantes, Chorrillos tiene diez playas no recomendables, entre las que se encuentran Pescadores, Agua Dulce, La Caplina y La Herradura.



Le siguen Ancón (9), Barranco (6), Santa Rosa (5) y Villa El Salvador (4). Las provincias de Huaura y Huaral tienen siete y nueve balnearios, respectivamente, que no cumplen con los requerimientos básicos de la Digesa.

En el Callao existen cuatro playas no saludables, en La Punta seis y en Ventanilla solo tres. De acuerdo con los lineamientos de la Digesa, estos balnearios no se encuentran aptos para bañistas debido a que no hay servicios higiénicos, están sucios o no funcionan.

La funcionaria detalló que a través del aplicativo móvil Verano Saluable de la Digesa, se puede realizar la consulta sobre los lugares adecuados para los veraneantes.

Asimismo, informó que cualquier persona puede alertar a los fiscalizadores de la Digesa para que examinen las playas del litoral, los interesados pueden escribir al correo digesaconsul@minsa.gob.pe o llamar al 613-4430, solo deben dar sus datos e informar sobre la condición de las playas.



También se puede ingresar a la página web Verano Saludable para conocer las playas saluables de todo el país.



Para acceder a la lista completa, da clic aquí.