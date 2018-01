MALI niega que piezas de su colección constituyan apología al terrorismo

En respuesta a un artículo publicado en un diario local, el cual da cuenta de la incautación de 31 cuadros, dos textiles y un retablo del maestro Nicanor Jiménez por parte de la policía y el Ministerio Público por considerarlos como apología al terrorismo, el Museo de Arte de Lima (MALI) aclaró que el lote de obras en cuestión ya se encuentra en sus instalaciones desde el 15 de diciembre pasado.

"Las piezas en mención no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales. En este caso, reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas y que han sido plasmados en las obras de arte", dice el comunicado.

Asimismo, se precisa que los cuadros se encuentran en los depósitos del MALI y no formarán parte de ninguna muestra hasta que culminen las investigaciones correspondientes. De acuerdo con el texto, el MALI está colaborando con la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) desde que fueron notificados sobre la inmovilización el pasado 20 de octubre de 2017.

A continuación, el comunicado completo del MALI:

MUSEO DE ARTE DE LIMA SE PRONUNCIA ANTE NOTICIA PUBLICADA POR DIARIO DE LA CAPITAL



1. Lo reportado el día de hoy 24 de enero por un diario de la capital contiene inexactitudes y no se ajusta a la realidad. La Asociación Con/Vida Popular Arts for the Americas donó al Museo de Arte de Lima un lote de obras que consta de 31 pinturas que derivan de la tradición de narraciones características del pueblo de Sarhua (serie Piraq Causa realzada por Asociación de Artistas Populares de Sarhua), junto con dos textiles del maestro ayacuchano Edwin Sulca y un retablo del maestro Nicanor Jiménez. De acuerdo a las políticas institucionales del museo la propuesta de donación fue presentada para la revisión de su Comité Académico, integrado por reconocidos profesionales del campo cultural, quienes aprobaron la incorporación a la colección de las piezas que finalmente fueron enviadas al Perú en octubre del 2017. Cabe agregar que la incorporación de estas piezas a la colección no implicaba su necesaria exhibición. La colección del MALI ya abarca más de 17,000 piezas y solo una pequeña parte de este conjunto es expuesta al público.



2. El Museo de Arte de Lima – MALI rechaza de manera inequívoca la apología a cualquier manifestación del terrorismo y las acciones de grupos sediciosos.



3. Las piezas en mención no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales. En este caso, reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas y que han sido plasmados en las obras de arte. De hecho algunas de ellas, como la serie Piraq Causa están acompañadas por leyendas que narran el sufrimiento del pueblo de Sarhua, y que registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo.



4. El MALI reconoce que el periodo de violencia es un tema muy sensible en el país y en ese sentido apoyamos el trabajo de la Dirección Contra El Terrorismo (DIRCOTE) y la fiscalía, con quienes hemos venido colaborando desde que fuimos notificados por nuestro agente de aduanas sobre la inmovilización de las piezas el 20 de octubre de 2017. El día 10 de noviembre recibimos el primer oficio por parte de la DIRCOTE donde nos solicitaban la relación nominal de las autoridades a cargo del MALI, lo cual fue respondido a la brevedad posible. El MALI envió toda la información requerida sobre la carga y adjuntó además todos los detalles respecto al proceso de donación e información complementaria para facilitar el mejor desenvolvimiento del proceso. Con fecha 14 de noviembre recibimos el segundo oficio donde se solicita tomar declaración de autoridades del museo, asistiendo el día martes 21 de noviembre a la Unidad de Investigación de Terrorismo la directora del Museo, Natalia Majluf y el Gerente General, Flavio Calda.



5. Luego de las declaraciones y siguiendo el proceso regular, la fiscalía dispone levantar la medida de inmovilización el 28 de diciembre de 2017, disponiendo que se haga entrega de los bienes previo trámite aduanero. Las piezas son entregadas al museo el día 15 de enero del 2018 no habiendo actualmente ninguna medida cautelar o de incautación sobre las piezas referidas. Estas obras de arte se encuentran actualmente en los depósitos del MALI y no serán exhibidas hasta que se esclarezcan las investigaciones, a las cuales el MALI sigue comprometiendo su apoyo y colaboración.