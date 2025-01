PUNTO DE VISTA

“No estamos en la situación de que las máquinas tomen el poder”

MOIS NAVON

Ingeniero, visionario tecnológico y fundador de Mobileye

Hay dos retos principales frente a la industria de la inteligencia artificial. El primero es seguir mejorando la tecnología. Creo que la computación cuántica está sobrepasando los límites. Lo que antes podría llevar años, una computadora cuántica ahora puede hacerlo en un segundo. Sin duda vamos a tener un reto tecnológico porque todavía hay mucha ciencia que entender, entonces el primer desafío es la tecnología en sí.

El otro punto importante es la ética. Tenemos que asegurarnos de que estamos utilizando todas estas tecnologías para el bien de la humanidad. Debemos concentrarnos en trabajar en eso. Se habla mucho del temor de mucha gente a que la IA se apodere de nosotros o incluso nos ataque. Pero eso está muchísimo más lejos de lo que se piensa y no es tan realista. No estamos en la situación de que las máquinas tomen el poder y maten a todo el mundo. Por otro lado, tenemos que preocuparnos por no perder lo que somos. Que aprendamos a usar a la IA como asistente, pero que no la utilicemos para sustituir lo que hacemos. Lo que nos preocupa es la pérdida de competencias. Si dejamos que las máquinas hagan todo lo que sabemos hacer, perderemos la destreza y eso es un gran problema.

Por desgracia, los humanos tenemos aún mucho que trabajar para poder estar a la altura de esta evolución tecnológica. Creo que no podemos decir: “Esto es solo para frikis de la informática, es solo para ingenieros, no hay que preocuparse por ello”. La tecnología avanza muy de prisa y nosotros tenemos que hacerlo con ella. Y tenemos que ser muy conscientes y utilizarla para el bien. No podemos decir que nos preocuparemos por la IA en otro momento.