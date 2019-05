"Avengers: Endgame": ¿Thor realmente se unirá a este grupo de superhéroes de Marvel?

A tan solo pocas semanas del estreno de "Avengers: Endgame", la última película de los 'Vengadores' se ha convertido en todo un hito histórico para el cine. Actualmente se ubica por encima de "Titanic" como la más taquillera de la historia, aunque aún le queda poco para superar a "Avatar" de James Cameron.

"Avengers: Endgame" cuenta el último intento de los Vengadores para revertir los sucesos de "Avengers: Infinity War", donde Thanos utilizó las Gemas del Infinito para desaparecer la mitad de los seres vivos en todo el universo.

Lastimosamente, tendrían que pasar 5 largos años antes de que encontraran la solución final para ello. Al final, fue necesario el sacrificio de Black Widow para conseguir la Gema del Alma y el de Tony Stark para hacer un nuevo chasquido que eliminara a todo el ejército de Thanos.

Con esto, la amenaza se eliminó y los 'Vengadores' se separaron, para continuar sus misiones de proteger el universo y hacer honor a los caídos en la batalla final. Uno de ellos fue Thor, quien decidió acompañar a los Guardianes de la Galaxia al final de la película.

¿Thor se unirá a los Guardianes de la Galaxia?

Como se sabe, Thor descuidó su forma en los 5 años que pasaron luego del chasquido de Thanos. Luego de vencerlo y revertir todo lo que hizo, decidió dejar Nueva Asgard en manos de Valkiria, para después aparecer junto a los Guardianes de la Galaxia a bordo del Benatar.

¿Será que ahora es miembro del equipo? En una entrevista con Fandango, los escritores de "Avengers: Endgame" Christopher Markus y Stephen McFeely admitieron que no están seguros cuál es la relación que tiene el asgardiano con los Guardianes, o si hay algún tipo de afiliación entre ambos.

Markus comentó que los fans deberán preguntarle al mismo Peter Quill, es decir Chris Pratt, o a James Gunn. Se sabe que aún queda una película de los Guardianes de la Galaxia en cola, una producción que ha sido pospuesta por algunos problemas que tuvieron con su director y la casa productora Disney.

Sin embargo, esto no pasaría sino hasta que James Gunn complete la producción del reboot de "The Suicide Squad", algo que podría tomar hasta el 2020. Esto quiere decir que esta pregunta será respondida finalmente en el 2021 o el 2022, año en el que se estrenaría la película.

Aún no existen reportes de si Gunn habría tenido un avance de los sucesos de Endgame cuando escribió el guion de "Guardians of the Galaxy Vol. 3" en su momento, ya que todo cambiaría ahora que la Gamora del presente fue sacrificada por Thanos, pero fue reemplazada por su versión del pasado que no tiene ningún recuerdo de lo que pasó con su equipo.