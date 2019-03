Justice Smith: el actor y protagonista de "Detective Pikachu" llegará al Perú en mayo | FOTOS

Buenas noticias para los fanáticos de Justice Smith. El protagonista de la cinta "Detective Pikachu", quien también fue parte del elenco de la recordada "Jurassic World: El reino caído", visitará el Perú por primera vez en mayo de este año.

El actor tendrá una participación especial en el Día del Cómic Festival y llegará como parte de la gira promocional de la nueva película "Detective Pikachu", según se informó en el Instagram del evento.

"El actor Justice Smith llega a Lima y como parte de su tour de promoción de 'Detective Pikachu' se presentará en el #DiaDelComicFestival. Podrás tomarte fotos con él y #pikachu gratis a través de un sorteo en nuestro Facebook", dice la leyenda de la publicación.

Recordemos que hace algunos días, la producción anunció la llegada de un protagonista de la cinta; sin embargo, en aquel entonces no revelaron el nombre de quien se trataría, hasta ahora.

En la película "Detective Pikachu", Justice Smith interpretará a Tim Goodman, un joven exentrenador quien está buscando a su padre desaparecido. Para su travesía, contará con la compañía del recordado Pokemon.

El actor Justice Smith también es conocido por su papel estelar como Ezequiel Figuero, en la serie dramática musical de Netflix: "The Get Down", estrenada en agosto del 2016.

La novena edicón del Día del Cómic Festival se realizará el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo. El evento busca difundir la lectura a través del cómic. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.