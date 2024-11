Baptista afirmó que esto generó un ligero incremento en los Bonos del Tesoro a 10 años, pero el alza se dio parcialmente en los rendimientos.

“Los rendimientos suben porque los precios caen. Entonces, los precios de los bonos han subido un poco, y los rendimientos se han acotado, porque se une al bono del Tesoro como un mecanismo de refugio. Independientemente de que Estados Unidos autorice esto, por naturaleza, los bonos del Tesoro son activos considerados de alto valor y de alto refugio”, explicó.

Sin embargo, anotó que cuando Donald Trump salió electo, los precios de los bonos del Tesoro cayeron fuertemente entre 3% y 4%. Estos precios se fueron nivelando con el paso de los días, por las medidas inflacionarias que puede aplicar Trump dentro de su modelo de menos impuestos para fomentar el mayor consumo, dijo Baptista.

“Creo que los ucranianos se han defendido ante una posible acción que podría tomar el gobierno ruso. Los mercados lo han tomado así. Obviamente hay una preocupación natural porque Trump ha afirmado que podría darse un mayor alcance de armas nucleares, pero creemos que es más una declaratoria que un ataque en sí”, comentó.

Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, agregó que no ha habido un impacto sensible directamente vinculado al escalamiento que está mostrando el conflicto en Ucrania y no se ha visto que los mercados estén internalizando el evento en particular.

Más a largo plazo, señaló que dependerá de cómo se desenvuelve el conflicto. “Cualquier conflicto que escale puede generar impactos sobre los activos financieros, porque habría más incertidumbre, habría una búsqueda de activos más seguros como los bonos del Tesoro Americano o el oro, lo típico”, señaló.

Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, señaló que este tipo de situaciones permite el escalamiento al uso de armas nucleares o, al menos, una respuesta de la misma proporción.

“A pesar de las declaraciones de oficiales rusos durante la reunión G20, es considerar un escenario donde la respuesta debe o no ser nuclear, lo que se está evaluando es si este tipo de hostilidades representan un ataque directo de los Estados Unidos en territorio ruso”, explicó.

Commodities

Para Baptista, algo importante a tomar en cuenta es que los ‘commodities’ prácticamente no se han movido. Así, el oro ha tenido un buen desempeño en el año ante una inflación en Estados Unidos que tardó en ceder.

“El petróleo es un ‘driver’ importante y Rusia es el décimo productor de petróleo del mundo. En el año ha tenido una corrección de alrededor del 2% y, solo el mes pasado se corrigió 7%. Ya veíamos cierto incremento pero el último mes tuvo un impacto fuerte en este ‘commodity’, pero nada tuvo que ver el conflicto”, afirmó.

En cuanto al oro, Baptista anotó que ha tenido ciertos picos en el año, pero muy puntuales. “De momento no vemos mayor movimiento en los precios. El oro viene influenciado por un tema de posible refugio si la inflación en Estados Unidos vovliera a subir, y el petróleo está directamente ligado a la producción”, agregó. De hecho, el oro tuvo un incremento en el último mes de 12%, dijo Baptista.

En particular, hoy el precio del oro ha subido, afirmó Perea. Y, así también el precio de la plata, del zinc y el trigo. El cobre, por el contrario, cayó. “Ha habido movimientos mixtos. Es difícil determinar si se debe a una causa en particular”, agregó. Sobre el trigo, anotó que no ha habido mayor impacto, pese a que Ucrania es uno de los principales productores de este ‘commodity’.

Ladines señaló que, ante situaciones de conflicto o de escalamiento de una guerra, los metales preciosos, en especial el oro, suelen usarse como activo refugio y este sube ante la situación de incertidumbre.

Para el experto, a largo plazo, ante las expectativas de un conflicto que puede prolongarse, el precio del oro y del petróleo podrían subir.

Sin embargo, donde sí se ha visto una afectación y preocupación es en la región de la zona afectada, continuó Baptista. “Los bonos del Tesoro en Alemania han caído un poco. El mercado europeo se ha visto ligeramente afectado, pero no al nivel de un ataque de conflicto internacional, a la escalada que se pretende mencionar”, dijo.

Dólar y tipo de cambio

Según el Banco Central de Reserva, el tipo de cambio en el Perú cerró en S/ 3,795 este martes, luego de alcanzar los S/ 3,80 la semana pasada. Para Baptista, estos resultados se mantendrán hacia fin de año pues se espera un dólar fuerte.

Perea explicó que, desde las elecciones en Estados Unidos a inicios de noviembre, hubo una tendencia global del dólar a fortalecerse y de otras monedas a retroceder. Esto, comentó, porque se anticipa que las políticas de Trump podrían generar un fortalecimiento del dólar y tasas de interés más altas en Estados Unidos.

En el caso del Perú, el sol se ha movido en niveles más pegados a los S/ 3,80 justamente después de las elecciones en Estados Unidos y, si bien aún es incierto el futuro en este horizonte, hay factores que podrían incidir a la baja del tipo de cambio local, dijo Perea. Esto tiene que ver con una mayor demanda estacional de soles por fin de año -para el pago de gratificaciones- y, por otro lado, seguirá latente un escenario externo donde las tensiones geopolíticas siguen generando incertidumbre y en donde se seguirá viendo con mayor detalle qué hará el presidente electo Donald Trump en su gobierno, que inicia el próximo enero.

“Eso va a generar volatilidad y, por lo tanto, veremos que el tipo de cambio podría estar en niveles similares hacia fin de año, con volatilidad”, anotó.