"La monja": la verdadera historia de Valak, el demonio de las películas de "El conjuro"

La monja es la nueva película de terror que la rompe en taquilla y a pesar de las críticas ha recaudado millones de dólares. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿quién es Valak? El demonio de las películas El Conjuro.

Valak tiene su origen en la Edad Media. Este demonio es mencionado en diversos libros antiguos como la guía The Lesser Key of Solomon, Dictionnaire Infernal y el Presudomarchia daemonum.



En estos texto se habla que este ser tiene un aspecto angelical con alas y se trata de un niño que monta un dragón de dos cabezas y no una monja como lo grafican en la franquicia de James Wan.

Valak tenía un aspecto muy distinto a lo que muestra la nueva cinta de James Wan. (Foto: Louis Le Breton)

En estos grimorios se revela que Valak, también es conocido como Volac o Valu y es un demonio imponente e increíble que tiene bajo su mando 38 legiones de demonios. Muchos especialistas aseguran que él es el líder del infierno y es un ser que puede domesticar a las serpientes. Además, puede profanar y tomar el control de miembros de la iglesia, ya sean monjas, sacerdotes o feligreses y de este último concepto es que viene la idea del director de La Monja.

Este filme es dirigido por Corin Hardy y se centra en el caso de una joven monja de una abadía rumana que se suicida. La investigación del caso es asumida por un sacerdote con un pasado tormentoso (Demián Bichir) y a una novicia a punto de tomar sus votos y que tiene visiones (Taissa Farmiga).



Valak apareció por primera vez en El Conjuro 2 y el terrorífico personaje también hace un pequeño cameo al final de Annabelle 1.

Otras versiones sobre Valak

José Antonio Fortea o más conocido como Padre Fortea, es un sacerdote católico y teólogo especializado en demonología. Él asegura que en algunos libros de magos y brujos se han descrito nombres de diversos demonios que tan solo serían un gran invento y que no tienen otro valor que la imaginación de sus autores.

Para el religioso, ir más allá de lo escrito en la Biblia es adentrarse en el mundo de la literatura y no tendría nada que ver con la Palabra de Dios.



Los nombres de demonios recogidos en las Sagradas Escrituras, indicó el teólogo español, son: Satán, Diablo, Belcebú, Lilith, Asmodeo, Seirim, Demonio, Belial, Apollyon y Lucifer.



“Lo que es seguro, y lo sabemos por la Sagrada Escritura y por los exorcismos, es que cada demonio tiene un nombre. Un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza de su pecado”, añadió.