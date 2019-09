Rambo: ¿A cuántas personas ha matado el personaje de Sylvester Stallone?

Lo hemos visto muchas veces. Pueden ser dos o tres o cuatro o cinco o seis lo que quieran matarlo. Pero no pueden. Rambo los mata primero. Aunque lo enemigos tengan más armas y más balas, y él solo tenga un cuchillo. Aunque él esté herido y los demás sean jóvenes saludables y blindados, él los mata y sobrevive. Incluso si tiene una herida en un costado, él se la cauteriza con pólvora y fuego, conduce un tanque, usa un lanzallamas o un lanza cohetes y liquida a cuanto enemigo se cruce en su camino.



Rambo no es una máquina de matar. Es el asesino de máquinas de matar. En enero del año pasado el diario Los Angeles Times publicó un artículo escrito por John Mueller, un científico político de la universidad de Ohio que se encargó de analizar los asesinatos de Rambo durante sus primeras cuatro películas. El resultado es un genocidio que supera el número de muertes producto del atentado en la maratón de Bostón y del 11 de marzo en Madrid combinadas.

Según Mueller, Rambo mató por primera vez en 1982. La película se llamó "First Blood" y el ex combatiente de Vietnam solo liquidó a una persona. Pero tres años después fue cuando el el baño de sangre comenzó. La segunda película de Rambo registró 58 muertes, la tercera 78 y la cuarta, estrenada en 2008 sumó 83.

Stallone piensa producir una precuela de Rambo, en la que se cuente la historia del muchacho antes del soldado.

Las estadísticas proveen otros datos de vital interés para los 'rambomaniacos'. Por ejemplo, Rambo mata más con el pecho cubierto que descubierto: 129 con polo o uniforme puesto, 91 con el torso desnudo.

Asimismo, otra lección importante es que, el número de muertos por minuto (desde que fallece la primera persona hasta el final de la cinta), ha ido aumentado en cada película: 0,02 en la primera, 1,18 en la segunda, 2,39 en la tercera y 3,04 en la cuarta.

Estadísticas elaboradas por John Mueller de la Universidad de Ohaio

Por último, un detalle que no se puede escapar: parece que la violencia de Rambo se debería a una tensión sexual jamás liberada.

En ninguna de las cuatro primeras cintas hay una sola escena de sexo. Rambo no lo hace ni con mujeres ni con hombres. Rambo era un veterano de Vietnam, una guerra que ocurrió mientras se popularizaba el grito “Haz el amor y no la guerra”, parece que Rambo hizo todo lo contrario.

Si bien las estadísticas de Mueller están bien documentadas. Hay otras fuentes que tienen un conteo mayor de las muertes producidas por Rambo. Por ejemplo, el portal Fandom.com asegura que el personaje de Sylvester Stallone mató una persona en la primera película, 75 en la segunda, 115 en la tercera y 254 en la cuarta.

Por otro lado, Stallone se ha caracterizado por encarnar personajes de gatillo fácil. Por eso, la página de base de datos de películas IMBd lo ubica en el puesto 7 de actores cuyos personajes más muertes han provocado a lo largo de su carrera. El total es 786. ¿Quiénes son los actores que lo superan?

El primer lugar es para el actor chino Yu Wang, la mayor estrella de películas de acción de su país contabiliza 2477 muertes. El segundo puesto es para Milla Jovovich con 1292 ejecuciones gracias a su personaje de Alice en la saga de Resident Evil. En tercer lugar se ubica Jet Li con 1076 muertes. Luego está Dolph Lundgren con 919 muertes y Arnold Schwarzenegger con 819. En sexto lugar aparece Yun-Fat Chow con 810.