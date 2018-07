La San Diego Comic Con, el mayor evento de cultura popular del mundo, llegó a su fin el domingo. Pasará un año antes de que ocurra de nuevo, pero mientras esperas puedes disfrutar aquí de los mejores adelantos de tráilers de series y películas.

"DRAGON BALL SUPER: BROLY"



Por primera vez, la San Diego Comic Con fue escenario de la premiere mundial de un tráiler de "Dragon Ball". La cinta mostrará que, después del Torneo de Poder, Gokú y Vegeta enfrentan a Broly, sobreviviente del planeta Vegeta de gran poder.

Nuevo tráiler de "Dragon Ball Super: Broly". (Video: YouTube)

"SHAZAM!"

Para muchos, este adelanto fue la verdadera estrella de la convención. Con un tono distinto al de las otras películas de DC Comics, aquí conocemos a Billy Batson, niño de buen corazón que adquiere súper poderes cada vez que dice una palabra mágica.

Tráiler de "Shazam!". (Video: YouTube)

"GODZILLA: KING OF THE MONSTERS"

Millie Bobby Brown se aleja momentáneamente del rol que le dio la fama en "Stranger Things" para protagonizar la secuela de "Godzilla". Esta entrega del universo cinematográfico que también incluye a King Kong sorprendió con su tráiler, el cual incluye "Claro de Luna" de Debussy.

EN VIDEO: "Godzilla 2: Rey de los Monstruos". (Fuente: YouTube)

"FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD"

El mundo de Harry Potter está más vivo que nunca con el próximo lanzamiento de la secuela de "Fantastic Beasts and Where to Find Them", donde Newt Scamander y otros magos regresan a la acción para detener al malvado Grindelwald. Un joven Dumbledore interpretado por Jude Law se unirá a la lucha.

"Fantastic Beasts 2": mira el nuevo tráiler con Jude Law como el profesor Dumbledore (Video: YouTube)

"AQUAMAN"

Fue uno de los más esperados adelantos de la San Diego Comic Con, pero dejó a la crítica un tanto fría. Protagonizada por Jason Momoa, "Aquaman" cuenta la historia de Arthur Curry, hombre habilidades sobrehumanas que descubre ser heredero de la oculta civilización de los atlantes.

Impresionante tráiler de "Aquaman". (Video: YouTube)

"GLASS"

La película que reúne a las estrellas de "El protegido" y "Fragmentado" llega pronto, otra vez dirigida por M. Night Shyamalan, el cual sigue en el camino de la redención tras una racha de cintas apaleadas por la crítica.

Tráiler de la película "Glass" (Video: YouTube)

"THE CLONE WARS"

Producida por Dave Filoni, la serie animada de "Star Wars" que expandió el canon de George Lucas fue irregular durante sus temporadas iniciales, pero luego mejoró hasta convertirse en un clásico. La nueva temporada cerrará cabos sueltos.

Tras varios años de ausencia,"Star Wars: The Clone Wars" estrenará su última temporada. (Video: YouTube/ Lucasfilm)

"THE WALKING DEAD"

¿Puede "The Walking Dead" ofrecer algo realmente nuevo en su próxima temporada? Con Angela Kang como nueva showrunner, ese es el reto de la serie y, según da a entrever el tráiler, podría conseguirlo. Estos episodios marcarán el final de Andrew Lincoln como protagonista.

"The Walking Dead". Tráiler de la temporada 9. (Video: Fox/ YouTube)

"THE FLASH"

Más paradojas temporales, villanos y efectos especiales vuelven en los nuevos episodios de la serie de bandera del universo de series de DC Comics. Si te gustó, no dejes de revisar los adelantos de "Legends of Tomorrow", "Arrow" y "Supergirl" también revelados en la San Diego Comic Con.

EN VIDEO: Tráiler de "The Flash". (Fuente: YouTube)

"STAR TREK: DISCOVERY"

La nueva temporada de la serie de "Star Trek" de Netflix promete el encuentro de dos mundos: la Enterprise y la Discovery. Dilemas morales, acción y la respuesta a las preguntas más fundamentales de la civilización están a unos meses de distancia, pues la serie vuelve a inicios del 2019.