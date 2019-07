"Spider-Man: Far From Home": un repaso a la historia de Peter Parker en el Universo Marvel | FOTOS

"Spiderman: Far From Home", a estrenarse este 4 de julio en el Perú, es la segunda película en el Universo Cinemático de Marvel en llevar el nombre del superhéroe arácnido, sin embargo esta es en realidad la sexta aparición de Peter Parker (Tom Holland) en los filmes de Marvel, aunque solo cinco de estas fueron como el Hombre Araña.



Aprovechamos la salida de esta película para hacer un recuento de la historia de esta versión de Peter para ponerte al día cuando veas su nueva película. Advertimos que discutiremos SPOILERS.

Peter Parker nació el 10 de agosto de 2001. En circunstancias todavía no descritas perdió a ambos padres y fue adoptado por sus tíos Ben y May Parker.

La primera aparición canónica de Peter Parker en el UCM no lo fue en un principio. Años antes de que ejecutivos de Sony Pictures y Marvel Studios acordaran traer al superhéroe al mismo universo que los "Avengers", Tony Stark salvó a un niño con una máscara de su alter-ego durante la batalla en la Stark Expo en la película "Iron Man 2".

Inicialmente el hecho de que este personaje era Peter Parker se basaba en que el incidente fue en Queens, lugar donde recide el héroe, su admiración por Tony Stark, y que su edad coincidía cronológicamente con la que tuvo Spiderman una vez se incorporó al MCU.

Tom Holland se encargó de confirmar la teoría a The Huffington Post en junio del 2017, información que fue ratificada por Jon Watts, director de "Homecoming" y "Far From Home".

Durante su adolescencia dos eventos cambian la vida de Peter: su querido tío Ben fallece en circunstancias no reveladas (analizamos la curiosa desaparición de Ben Parker en otra nota) y es mordido por un araña radiactiva, adquiriendo superpoderes.

Inicialmente Spiderman se encarga de detener pequeños crímenes en su barrio de Queens, pero sus acciones pronto le dan cierta fama que atrae la atención de su ídolo Tony Stark, quien lo recluta para pelear contra el bando del Steve Rogers en "Captain America: Civil War".

Spiderman, usando un nuevo traje hecho por Iron Man, combate junto a War Machine, Black Widow, Vision y Black Panther en la batalla en Alemania, logrando mantener ocupado a Rogers y derrotando a Falcon, Winter Soldier y Ant-Man.

Luego de la batalla Peter es enviado de regreso a Nueva York, aunque quedándose con el nuevo traje.

"Spiderman: Homecoming" ocurre dos meses después de "Civil War". Peter Parker regresa a su vida normal, aunque intenta contactar con Happy Hogan para conseguir una misión que le permita ganarse un lugar entre los "Avengers".

Junto a su amigo Ned Leeds, quien descubre su identidad secreta, Peter se involucra en una investigación a una mafia relacionada a la venta de armas extraterrestres (dejadas durante la batalla de Nueva York en el primer "Avengers") liderada por el villano Vulture.

Durante su primera batalla con el villano pone en peligro un ferry lleno de civiles, por lo que un decepcionado Tony Stark le pide que le devuelva su traje. Armado con su primer disfraz, Spiderman consigue derrotar a Vulture y salvar un cargamento de tecnología de Stark Industries.

Suficientemente impresionado, Tony Stark invita a peter a los Avengers, pero el joven héroe, habiendo aprendido que todavía tiene un largo camino que recorrer, declina la membresía (y un traje tecnológicamente más avanzado). La película termina con la tía May descubriendo la identidad secreta de Spiderman.

La siguiente vez que vemos a Peter es durante los eventos de "Avengers: Infinity War", cuando salva a Iron Man de Cull Obsidian. Durante la película Spiderman acompaña a Stark, Doctor Strange y a los Guardianes de la Galaxia en su trayecto para enfrentarse al titán Thanos, adquiriendo esta vez un nuevo traje y siendo reconocido como un Avenger.

Durante la batalla contra Thanos, Spiderman casi logra quitarle el Guantelete del Infinity al titán, pero el villano logra ser más fuerte y completar el artefacto, causando la desaparición de la mitad de los seres vivos en el universo conocido, incluyendo a Peter, quien se desintegra en los brazos de Tony Stark.

Spiderman regresa para la parte final de "Avengers: Endgame" luego de que los sobrevivientes de la batalla con Thanos logran reconstruir el Guantelete del Infinito utilizando viajes en el tiempo.

Peter vuelve para la última batalla contra un Thanos de un universo alternativo, pero al final no logra impedir que el titán vuelva a recuperar el Guantelete del Infinito. Cuando todo parece perdido, Tony Stark revela su jugada final e incorpora las gemas a su armadura, sacrificando su vida para desintegrar a Thanos y a su ejército.

La muerte de Stark visiblemente afecta a Peter, quien se ve destrozado durante su funeral. Ocho meses después empieza "Spiderman: Far From Home".