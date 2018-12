Facebook: así suena el dueto entre Manuel Mijares y su hija Lucero

Sorpresa es lo que ha causado el nuevo tema que Manuel Mijares interpreta a dueto con su hija Lucero y que forma parte del álbum "Rompecabezas" que lanzó recientemente el cantante mexicano. La nueva versión de "Vencer al amor", el nombre del single, originalmente cantando por la española India Martínez en 2011 ya está disponible en plataformas como Facebook y YouTube.

Sobre esta singular colaboración, Manuel Mijares ha aclarado en más de una oportunidad que no se trata del lanzamiento como cantante de su hija de 14 años sino de un regalo de ella hacia él.

"Todo pasó porque en mi cumpleaños de este año cantamos juntos en la fiesta familiar y yo grabé eso; cuando llegamos a Los Ángeles a grabar el disco en mayo, tanto el productor como la gente de la disquera habían escuchado ese demo y en lo que yo salí al corredor del estudio mientras preparaban el set de una canción, ella llevaba media canción grabada porque el productor y la disquera le dijeron que entrara a probar y quedó estupenda la canción porque la verdad canta bonito", comentó Manuel Mijares en entrevista con El Universal de México.

"Está muy chiquita, tiene escuela. Tiene talento pero debe terminar primero la escuela", agregó el cantante al programa "Sale el sol", disponible en Facebook.

Manuel Mijares también despejó toda posibilidad de que Lucerito se una a él en alguno de los shows de su próxima gira para cantar el tema que realizaron juntos.

"No cantaremos juntos, para nada, ella que se vaya a la escuela. No le gusta que la vean mucho; cuando grabó la canción dijo: 'aquí no entra nadie más que mi papi y el productor', así que no esperen ver carteles de ella ni nada".