Los millones de seguidores de las Spice Girls han recibido con alegría la noticia de su gira de reencuentro. Adele, la más ilustre de esos admiradores, ha sido una de las más entusiastas al momento de celebrar el anuncio.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de "Hello", "Someone Like You" y "Rolling in the Deep" publicó una fotografía como firme prueba de que su admiración date de hace mucho tiempo.

"¡Ja! Así es como me siento ahora mismo. Estoy lista", escribió Adele como leyenda de la imagen que la muestra en su niñez en una habitación llena de afiches de las Spice Girls.

En tan solo 24 horas, la fotografía compartida por Adele en Instagram alcanzó 2'144,258 'Me Gusta'. Además, los miles de comentarios comparten la alegría de la cantante.

Recordemos que Adele, considerada la intérprete menor de 30 años más rica de Reino Unido, es una gran admiradora de la banda femenina pop. Anteriormente, la cantante habló de la influencia que tuvieron las Spice Girls en su carrera musical.

"No se trata de una broma, es algo genuino y muy importante para mí. Cuando se dieron a conocer fue un momento que me marcó: hablaban del poder femenino y eran cinco chicas normales que lo hicieron muy bien y consiguieron triunfar. Y yo también quería triunfar, no sabía en qué, pero quería hacerlo", contó Adele en el "Carpool Karaoke". Allí también dijo que la salida de Geri Halliwell de la banda fue un duro golpe en su momento para ella.