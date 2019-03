Lenny Kravitz en Lima: participa de nuestro sorteo y gana entradas dobles para su show 

Lenny Kravitz se presentará este miércoles 27 de marzo por primera vez en el Perú. Y aunque todas las entradas para el show que se llevará a cabo en el Jockey Club ya se han agotado en la ticketera oficial, El Comercio te da la posibilidad de asistir al show acompañado y en una de las mejores ubicaciones.

Para participar solo debes registrar tus datos en este enlace y, de inmediato, pasarás a ser parte del sorteo. ¿El premio? Dos entradas dobles para Campo A.

El creador de éxitos como "Are You Gonna Go My Way", "Fly Away", "Again", "I Belong to You", entre otros, se encuentra actualmente de gira con el disco "Raise Vibration".

Este material, como muchos de sus predecesores, ha sido realizado íntegramente por el artista en su calidad de multiinstrumentista. "Low", el primer corte promocional, cuenta con pistas vocales del desaparecido Michael Jackson.