Raphael: "No me fijo en las tendencias, tengo la mía propia"

El cantante Raphael se siente ahora "más hecho" como persona y artista que cuando saltó a la fama en la década de 1960, pero aún hoy procura no fijarse en lo que hacen otros, porque tiene su "propia tendencia" musical, señaló en una entrevista a EFE.

"Yo hago las cosas muy a mi forma, a mi modo. No estoy esperando qué se leva, qué no se lleva. Ni siquiera para vestirme. Yo siempre he sido Raphael desde el principio", afirma en un hotel de Moscú, donde ofrecerá este sábado un concierto dentro de su gira "Loco por cantar", que también le llevó a San Petersburgo. Por ello procura no fijarse mucho en las tendencias, porque "yo tengo la mía propia", afirma.



Ello no quiere decir sin embargo que sus canciones no evolucionen. Lo hacen a la vez que él. "Tienen que evolucionar a la fuerza. Porque yo evoluciono muchísimo", recalca.



"Según las letras que yo estoy diciendo, ya le doy otro sentido, porque tengo más años, porque sé expresarme de otra manera, porque no tengo la frescura de un chico de quince años, sino la madurez que ya pasó esa edad. Todo es mejor, más hecho. Más mejor, como dirían en México", explica sonriente.



Raphael, que poco más de un mes después de su concierto en Moscú comenzará su gira "RESinphónico" en España, sabe que no solo consigue atraer a sus admiradores de toda la vida con sus conciertos, sino también a "muchísimos jóvenes".



"Yo a veces he bromeado en Twitter sobre eso y he agradecido a los padres y abuelos que me hayan dejado a sus hijos", pero los jóvenes "se enfadan y me contestan: Yo voy a verte porque me gusta, no porque me lo mande mi padre", indica.



Raphael, aunque se convirtió en una estrella en un momento en el que no había redes sociales ni vídeos musicales en YouTube, considera que las nuevas tecnologías "son fantásticas, siempre y cuando se usen cuando viene a cuento y cuando tiene que ser". "Yo soy una persona que apoya las nuevas cosas, soy usuario de Internet, pero en una medida justa. No me puedo pasar todo el día delante del ordenador ni del móvil, porque entonces no hay vida", explica.



Lo mismo le ocurre con las tendencias en el mercado de la música. Toma nota de ellas, pero mantiene su propio estilo. Cree que "es bueno" que haya concursos en los que se buscan nuevos talentos, pero quizás hay demasiados", añade. "Debería haber uno solo. Uno nacional en una cadena, en la que sea. Pero no en todas".



En sus más de 50 años de carrera musical y un sinfín de trabajos discográficos, Raphael cree que ahora es una persona "más hecha", que ha aprendido muchísimo". Ese "aplomo, el saber llevar las situaciones, las canciones, un concierto al fin y al cabo" se nota mucho en el escenario, dice.



Este sábado podrá demostrarlo en Moscú. Para el artista, Rusia "tiene un sabor muy especial", pues "no se parece a ningún otro país".



"Y eso es bueno. Yo puedo cantar para gente que es muy diferente a la mexicana, a la española, que no tiene nada que ver con la francesa, con la inglesa. Y eso es bueno. A mí me encanta cantar en Rusia, en Japón y en Australia. Luego me gusta cantar en Europa y en España ni te digo. Y en América ni te cuento", afirma.



Raphael fue una estrella muy grande en la URSS. La visitó por primera vez en 1971, pero no le sorprendió su fama. "Yo ya venía con el sitio puesto, dado que el cine lo hizo por mí", recuerda. "Llegaron mis películas aquí y yo ya vine conocido", explica. "Entonces el público tuvo la amabilidad de aprender español para entenderme", señala.



Raphael recuerda como algo "muy bonito" el hecho de que haya contribuido a difundir su lengua en Rusia. Tiene un diploma de una universidad a modo de reconocimiento en el que se indica que desde "mi llegada al público ruso, habían (aumentado en) un 60 % los estudiantes de español".



"Ese es el mayor éxito que yo he tenido", afirma el cantante, que, a punto de cumplir 76 años, considera que aún le queda mucho por hacer como artista. "Mucho y mejor hecho. Todo se puede mejorar, así que estoy en vías de seguir produciendo y cada vez mejor", recalca.



Por eso ni piensa en retirarse: "Lógicamente algún día me tendré que ir, pero esto está lejano todavía", asegura.