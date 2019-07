“Roger Waters Us + Them”: mira un adelanto del filme documental |VIDEO

El tráiler oficial de “Roger Waters Us + Them”, filme documental rodado en Ámsterdam, como parte de su gira mundial del mismo nombre, está en circulación.

La película que proyectará la cadena UVK Multicines se verá en única fecha, el 2 de octubre, en más de dos mil 500 cines alrededor del mundo.

Bajo la dirección de Sean Evans, el mismo realizador de “Roger Waters: The Wall” (2014), la filmación contiene los cuatro shows que el músico hizo en Amsterdam, Holanda, entre el 2017 y el 2018.

La cinta muestra las incidencias del concierto con el que Waters busca inspirar con su música a sus seguidores y a la vez llevarles un mensaje sobre amor, esperanza, protesta e igualdad.

“El Homo Sapiens se encuentra en una encrucijada, podemos agrupar nuestro amor, desarrollar nuestra capacidad de empatizar con los demás y actuar colectivamente por el bien de nuestro planeta, o podemos permanecer cómodamente entumecidos y continuar, como los ciegos, en nuestro camino actual marchando hacia la extinción. ‘Us + Them’ es un voto por el amor y la vida”, afirma Waters.

Sobre este concert-film, una producción visual de vanguardia y de sonido impresionante, el director Sean Evans acota: “Este es un gran filme que tiene un asombroso y muy cuidado despliegue que hemos trabajado con mucha emoción y gran significado. No pensé que fuera posible, pero creo que superamos The Wall…”.

La gigantesca gira “Us + Them” concluyó en diciembre pasado, con la asistencia de más de dos millones de personas en 150 espectáculos a lo largo de 18 meses. El tour pasó por Lima en noviembre de 2018. En el show realizado en el Estadio Monumental, el ex Pink Floyd presentó su disco “Is This the Life We Really Want?” e hizo un repaso de los temas más emblemáticos de su anterior banda como “Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” y “The Wall”, entre otros.

Cabe destacar que el espectáculo que Roger Water ofreció en el Perú el año pasado, a 11 años de su última visita, superó en taquilla a los conciertos de artistas como Daddy Yankee, J Balvin y Bad Bunny.

Roger Waters, cofundador, fuerza creativa y compositor de Pink Floyd presenta “Us + Them”, un acontecimiento cinematográfico imprescindible, con una producción visual de última generación y un sonido avant-garde. La película se rodó en Ámsterdam durante la parte europea de su gira del miso nombre, entre los años 2017 y 2018, en la que Waters actuó ante más de dos millones de personas de todo el mundo, e incluye canciones de sus legendarios álbumes “The Dark Side of the Moon”, “The Wall, Animals” y “Wish You Were Here”, así como de su último lanzamiento, “Is This The Life We Really Want?”.

Las entradas para “Roger Waters Us + Them” están a la venta.