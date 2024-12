Opinión…

No hay una sola persona en Gaza que no sufra esta guerra

Carlos Novoa Shuña

Periodista especializado en temas del Medio Oriente

En comparación con las guerras del pasado, lo que ocurre ahora en Gaza es diferente. En los últimos meses ha habido numerosas matanzas, hechos en los que hubo participación de israelíes de manera directa o indirecta, de fuerzas armadas israelíes, para ser más claros. Siempre es importante separar el tema del Israel como país de las acciones de sus gobiernos, teniendo en cuenta que el actual es un Ejecutivo de ultraderecha, y el hecho de que ellos estén gobernando hace que se tenga este tipo de respuestas en Gaza.

En el pasado hubo grandes matanzas cuando los palestinos han estado en el Líbano, por ejemplo, como la Sabra y Chatila de 1982, que si bien fue cometida por unas milicias falangistas, el ejército israelí, comandado entonces por Ariel Sharon, se hizo de la vista gorda.

Pero no hay semejanza alguna con la dimensión que hay ahora en Gaza, porque es un territorio cercado con más de 2 millones de personas, y todas ellas sufren. No hay una sola persona en la Franja de Gaza que no sufra esta guerra, afecta a todos. Si bien hay más de 44.000 muertos, las consecuencias son prácticamente para toda la población.

En una época como la que vivimos hoy, donde existen las redes sociales y la difusión es inmediata, hay mucha tecnología y conexión a Internet, las cosas que ocurren se dimensionen de otra forma.

En cuanto a las consecuencias legales por las atrocidades cometidas, más allá de lo emitido por la Corte Penal Internacional y las intenciones de resoluciones de Naciones Unidas, no hay nada. Eso hace que no se frene la guerra, que no se impida esta ofensiva contra los palestinos. Hay que separar el tema de Hamás del resto de los palestinos, que son finalmente los que sufren este tipo de atrocidades. No hay consecuencias legales que sean vinculantes o que lleven a inferir que Israel va a cambiar de parecer, más si mantiene el apoyo de Estados Unidos en este tema.