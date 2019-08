Yuri: "Para mí, primero es Dios, después mi familia y después mi carrera"

La primera vez que Yuri se subió a un escenario no fue precisamente para cantar. Lo hizo para bailar. Por aquel entonces, en la década de los 70, Yuridia Valenzuela Canseco -como realmente se llama- se ganaba sus primeros aplausos con la danza clásica. El pueblo mexicano de Veracruz veía surgir a la que podría ser una promesa del ballet. La Academia Bolshói de Rusia, de hecho, la esperaba con los brazos abiertos. Pero el destino -y su madre- tenían otro camino para ella: llegar a Ciudad de México y emprender su carrera como cantante.

Hace más de 40 años de aquello, y a pesar que Yuri también se animó a actuar en cine y televisión durante los años 80 y 90, su incursión en la música es la que le trajo mayores satisfacciones: 29 álbumes de estudio, más de 30 millones de ventas y, recientemente, el Premio a la excelencia musical en los Grammy Latino 2018. Sin embargo, sus logros no han sido gratuitos. "La música es una carrera de aguante", dice la mexicana. Y para aguantar, se ha fortalecido de su fe en Dios y de su familia; a quienes afirma les debe el éxito de su carrera.

En este recordar sus inicios, Yuri regresa al Perú con "Juntitas Tour"; un show al lado de sus entrañables amigas de Pandora (Mayté, Isabel y Fernanda). Las mexicanas prevalecerán las baladas ochenteras en un espectáculo que también rendirá tributo al legado de Juan Gabriel y a la música tradicional de su patria.

¿Qué te motivó a emprender una gira junto a Pandora?

Nos juntamos porque hace mucho tiempo que éramos amigas y creo que era muy buena idea de parte de nuestros managers estar juntas y hacer una gira con nuestros éxitos. Sobre todo, compartir todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras carreras.



Has llegado hasta EE.UU. con esta gira, ¿por qué crees que las baladas de los 80 siguen escuchándose en la actualidad?

Hay un deseo de la gente de la nostalgia. La gente ochentera y no ochentera es romántica y les encanta recordar. Creo que nuestras canciones son canciones de nostalgia, de amor, de desamor. Mucha gente se acuerda, al escuchar nuestras canciones, de su adolescencia, de su juventud, de los momentos hermosos que han pasado con sus parejas. Definitivamente, por eso nos va muy bien.



Tanto Pandora como tú tiene un público fiel que las sigue desde sus inicios, pero, ¿has percibido que nuevos públicos se interesan en su música?

Nos hemos dado cuenta que a la gente joven les gusta nuestras canciones por los papás. Gracias a los padres conocen nuestras canciones y dicen: "Oye, ¿quiénes son Yuri y Pandora?" (…). Nuestros fans ochenteros siguen poniéndole nuestras canciones a sus hijos y familiares. Nos da mucho gusto ver en nuestros espectáculos gente de nuestra edad y gente joven. ¡Es padrísimo!



Yuri y Pandora ya han recorrido EE.UU y México con "Juntitas Tour". (Foto: Difusión)

Ser 'coach' en los programas de concursos han sido una constante en tu carrera, ¿cuál es el aprendizaje que te da?

Ser 'coach' ha sido una experiencia maravillosa, porque así todo lo que yo he aprendido en estos 40 años de cantante se lo paso a las nuevas generaciones. Les transmito la disciplina; la resistencia, porque esta carrera es de resistencia; el estudiar; el prepararse (…). Como 'coach', me encanta ver nuevas generaciones y apoyarlas. Son los artistas del futuro.



¿Sientes que eres digna de ser un ejemplo para las nuevas generaciones?

No sé si sea digna de que la gente me siga, pero muchas cosas de la que yo hago, lo hago con ese propósito; el de enseñarle a la gente mis tips de cómo he llevado mi carrera, pues a pesar del tiempo, me ha funcionado y sigo vigente. Me gusta poderle darles las herramientas para que sean mejores artistas, mejores personas y, sobre todo, que no pierdan la pasión, que no se rindan, que sigan adelante por sus sueños.



Eres de las artistas que no temen priorizar a su familia por encima de su carrera, ¿esto te ha costado perder alguna oportunidad que hubieras querido aprovechar?

Sí, a veces he perdido telenovelas y participaciones en series importantes por priorizar a mi familia. Pero yo hice un pacto con Dios y con mi familia, porque si yo estoy bien con mi familia, estoy más creativa como artista y más contenta. Uno puede tener los primeros lugares, fama, dinero y todo; pero si uno no está bien con la familia, si no tienes una familia, ¿para quién trabajas?, ¿para qué tienes triunfos? Eso lo tienes que compartir con tu gente. Para mí, primero es Dios, después mi familia y después mi carrera. Esas son mis prioridades que me han funcionado y que me han hecho ser la artista y la persona que soy ahora.



¿Qué nos puedes adelantar de tu presentación en Lima junto a Pandora?

Será una noche romántica; una noche 'olddie' para acordarnos de tantos éxitos; una noche de risa, porque nos llevamos tan bien Pandora y yo que contamos anécdotas cuando éramos jovencitas; una noche mexicana, porque lo somos y llevamos nuestra música a todos lados. Es un show maravilloso, totalmente nuevo y hecho especialmente para esta gira "Juntitas". Esperamos a todo el público de Perú.



Yuri y Pandora emprenden por primera vez una gira internacional juntas. (Foto: Difusión)