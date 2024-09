Los iPhone, a partir del modelo 11, ya cuentan con iOS 18, el nuevo sistema operativo de Apple. Este incluye importantes cambios estéticos y la posibilidad de usar inteligencia artificial para modificar y eliminar objetos de tus fotos, siempre que tu dispositivo cumpla con los requisitos necesarios.

Es bastante común tener dudas sobre si actualizar a un nuevo software de Apple o mantener el sistema actual. Por eso, Apple ha respondido a preguntas frecuentes, como si el iPhone se calentará con la actualización y qué hacer en caso de que esto ocurra.

Los pasos evitar estas situaciones son bastante simples. Además, si prefieres no actualizar a iOS 18, puedes optar por iOS 17.7, que no incluye las nuevas modificaciones estéticas, pero sigue recibiendo actualizaciones de seguridad para el buen funcionamiento de tu iPhone.

Cómo instalar iOS 18 o iOS 17.7 en tu iPhone

En el caso de que quieras tener uno de los dos sistemas operativos en tu móvil, es bastante fácil poder obtener uno de ellos. Solo tienes que seguir estos pasos:

Primero, abre la aplicación de Ajustes en tu teléfono. Luego, accede a “General” , que está representado por un ícono de engranaje. Aquí encontrarás varias opciones para optimizar el rendimiento de tu dispositivo.

en tu teléfono. Luego, accede a , que está representado por un ícono de engranaje. Aquí encontrarás varias opciones para optimizar el rendimiento de tu dispositivo. Después, selecciona “Actualización de software” . Tu dispositivo comenzará a cargar la pantalla de actualización, y podrás descargar iOS 18, que tiene un tamaño cercano a 6.98 GB, aunque esto puede variar según el modelo. En cambio, iOS 17.7 pesa menos de 2 GB.

. Tu dispositivo comenzará a cargar la pantalla de actualización, y podrás descargar iOS 18, que tiene un tamaño cercano a 6.98 GB, aunque esto puede variar según el modelo. En cambio, iOS 17.7 pesa menos de 2 GB. Elige “Instalar ahora” o, si prefieres, puedes programar la instalación para más tarde. Tu teléfono se reiniciará y llevará a cabo el proceso de actualización. Una vez completado, verás el logotipo de Apple y tendrás iOS 18 instalado en tu dispositivo.

Los cambios estéticos solo estaban en iOS 18. (Foto: Apple)

Qué debes hacer si se calienta tu iPhone con iOS 18: esto responde Apple

Según las recomendaciones que ha compartido Apple, lo que tienes que asegurarte es que debas cerrar todas las aplicaciones en segundo plano cuando ocurra el calentamiento de tu equipo. De esa forma, la temperatura empezará a bajar considerablemente.

Asimismo, si no encuentras una solución a esto, también deberás desactivar los datos, en caso no los uses. Incluso, es preferible no emplear el GPS o el Bluetooth. Además, en caso uses tus datos, no tiene que estar en 5G.

Otro consejo que menciona Apple es que debas activar el “Ahorrador de energía” para que así también tu dispositivo frene algunas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

Finalmente, menciona que debes esperar entre uno a dos días para que tu iPhone reconozca el nuevo sistema operativo y se pueda adecuar. Asimismo, te recalcamos que si esto persiste, deberás esperar la otra versión de iOS 18 para que se corrijan los errores.

Estos son los iPhone donde puedes descargar iOS 18

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen.)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen.)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Los iPhone 16 llegan con un nuevo botón fotográfico llamado "Camera Control".