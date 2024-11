Desde que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” llegó a la pantalla en 2019, rápidamente se convirtió en una de las franquicias de anime más populares del mundo; y cómo no lograrlo, si con cada entrega deleita a todos con sus extraordinarias animaciones y gran narrativa. Debido a que su próxima adaptación del arco “Castillo Infinito”, que será una trilogía de películas, estará disponible en el cine, muchos están ansiosos por conocer si también aterrizará en Netflix. Descúbrelo en esta nota.

Este anime, que conquistó los corazones de la audiencia, es la adaptación de la serie de manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotōge, cuya primera publicación fue el 15 de febrero de 2016. Una vez más, el estudio de animación Ufotable se encargará de llevar esta trilogía a la pantalla grande; en tanto, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment distribuirán los tres filmes en los cines de todo el mundo, con la excepción de ciertos territorios en Asia y Japón.

Todos los personajes de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" ocupan un lugar especial en fanáticos del manga y anime (Foto: Ufotable / Canva)

¿QUÉ TAN POSIBLE ES QUE LA TRILOGÍA FINAL DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA” LLEGUE A NETFLIX?

Como ya nos tiene acostumbrados, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” planea un final épico, por lo que adaptará el arco “Castillo Infinito” (“Infinity Castle”, en inglés) en una trilogía de películas, donde presenciaremos emocionantes batallas, grandes revelaciones y mucho más con imágenes espectaculares que mantendrán la calidad de este anime. Si bien, aún no hay fecha de estreno en el cine para saber qué pasará con nuestros queridos personajes, lo cierto es que los fanáticos están ansiosos por ver la última aventura de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

Aunque se espera que la primera película de la trilogía se estrene en la primavera de 2025, aún se desconoce si las tres cintas llegarán a Netflix, aunque no perdemos la esperanza de que así sea. ¿Por qué? Resulta que el gigante de streaming tiene todas las temporadas de “Demon Slayer” en regiones seleccionadas como Estados Unidos y el Reino Unido; por tanto, es posible que llegue a la plataforma.

Si tomamos en cuenta que “Kimetsu no Yaiba” siempre llega primero a Crunchyroll, esto sugeriría que Aniplex of America (el titular de la licencia de anime en América del Norte) “está feliz de licenciar una de sus franquicias más populares en múltiples plataformas y no exclusivamente en Crunchyroll”, publica What’s on Netflix.

Esto significa que podríamos ver la trilogía de “Castillo Infinito” en Netflix. Solamente habrá que esperar su estreno en el cine, luego en Crunchyroll para posteriormente aterrizar a la plataforma de la N roja.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" es un manga que fue adaptado a anime, convirtiéndose en una gran éxito. Ahora los fans esperan la llegada del arco Castillo Infinito (Foto: Ufotable / Canva)

¿QUÉ VEREMOS EN EL ARCO DEL CASTILLO INFINITO?

La trilogía final de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” adaptará el Arco del Castillo Infinito, que es uno de los más emocionantes y cruciales del manga, ya que veremos batalla definitiva entre los cazadores de demonios y Muzan Kibutsuji, el antagonista principal del anime.

El enfrentamiento se desarrolla en el Castillo Infinito, que es una fortaleza dimensional repleta de trampas y demonios poderosos. Aquí, nuestros protagonistas se enfrentan a los miembros más fuertes de los Doce Kizuki, incluidos los temibles Lunas Superiores. Ellos harán de todo para liberar al mundo del dominio demoníaco.

ARCOS Y ADAPTACIONES DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

Primera temporada: “Arco de la Montaña Natagumo” - Período de emisión: 2019

“Arco de la Montaña Natagumo” - Período de emisión: 2019 Película: “Kimetsu no Yaiba - Mugen Train” - Fecha de estreno: 16 de octubre de 2020 (Japón) / Adaptación del Arco: Tren Infinito

“Kimetsu no Yaiba - Mugen Train” - Fecha de estreno: 16 de octubre de 2020 (Japón) / Adaptación del Arco: Tren Infinito Segunda temporada: “Arco del Distrito del Entretenimiento” - Período de emisión: 2021

“Arco del Distrito del Entretenimiento” - Período de emisión: 2021 Tercera temporada: “Arco de la Villa de los Herreros” - Período de emisión: 2023

“Arco de la Villa de los Herreros” - Período de emisión: 2023 Cuarta temporada: “Arco de Entrenamiento de los Hashira” - Período de emisión: 2024

“Arco de Entrenamiento de los Hashira” - Período de emisión: 2024 Trilogía de Películas: “Castillo Infinito” - Fecha de Estreno: Por confirmar