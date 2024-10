Dentro de los muchos géneros y subgéneros del séptimo arte, las películas basadas en hechos reales tienen un inmenso número de fans, pues siempre viene bien una cinta que nos inspire a salir adelante o que nos haga corroborar que la realidad supera varias veces a la ficción. Así, un filme con estas características se ha robado la atención de miles de suscriptores de Netflix, quienes -según datos de FlixPatrol- lo han incluido en el Top 10 de largometrajes más vistos a nivel mundial. ¿Sabes de qué producción se trata? Pues, te recomiendo seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que la película de Netflix está dirigida por Sydney Freeland y se desarrolla a lo largo de 111 minutos de metraje, tomando como base la novela de no ficción “Canyon Dreams: A Basketball Season on the Navajo Nation” del periodista Michael Powell.

Además, se sabe que el mítico basquetbolista LeBron James fue uno de los productores, por lo que varios de sus seguidores seguro se sumergirán en la historia gracias a su respaldo.

La cinta en cuestión es “Rez Ball”, obra en la que destacan talentos como Kauchani Bratt, Jessica Matten, Julia Jones, Amber Midthunder y Kiowa Gordon.

¿DE QUÉ TRATA “REZ BALL” DE NETFLIX?

La película nos traslada al corazón de Chuska (Nuevo México), donde un equipo de baloncesto de un instituto -que cuenta con una rica ascendencia nativa americana- se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha.

Ellos son los Chuska Warriors y, tras perder a su jugador estrella, los miembros del equipo deberán permanecer más unidos que nunca para cumplir su sueño de ganar un campeonato estatal.

Así, de acuerdo con la sinopsis oficial, “esto es más que un deporte; es un viaje de resiliencia y unidad, una auténtica historia de lucha con fuertes raíces culturales y espirituales nativas americanas”.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “REZ BALL”?

“Rez Ball” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutarla, no te olvides de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REZ BALL” DE NETFLIX

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Rez Ball”:

Kauchani Bratt como Jimmy Holiday

Jessica Matten como Heather Hobbs

Julia Jones como Gloria Holiday

Amber Midthunder como Dezbah Weaver

Kiowa Gordon como Antonio Freeman

Dallas Goldtooth como Henry Tso

Cody Lightning como Micah Tso

Ernest Tsosie III como Benny Begay

Devin Sampson-Craig como Bryson Badonie

River Rayne Thomas como Tyson Yazzie

Jojo Jackson como Warlance Yazzie

Avery Hale como Miles Martinez

Hunter Redhorse Arthur como Kobe Nez

Henry Wilson Jr como Leland Tom

Jaren K. Robledo como Levi Silversmith

Damian Henry Castellane como Ruckus Largo

Kusem Goodwind como Nataanii Jackson

Zoey Reyes como Krista

