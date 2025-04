CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Tres años después de que Joe Goldberg (Penn Badgley) y Kate Lockwood (Charlotte Ritchie) regresaran a Nueva York para empezar una nueva vida parecen disfrutar de su “felices para siempre” en la quinta y última temporada de “You”. No obstante, los fantasmas del pasado y sus oscuros deseos ponen en peligro la perfecta vida del asesino serial que el público considera el esposo perfecto y apodan el Príncipe Azul. Cuando terceros amenazan la felicidad de su familia, Joe está dispuesto a volver a las viejas costumbres, pero Kate tiene dudas sobre el lado oscuro de su esposo. ¿Qué pasó con Joe en el capítulo final? ¿Una vez más se salió con la suya o fue capturado?

La quinta temporada de la serie de suspenso psicológico desarrollada por Greg Berlanti y Sera Gamble empieza con Kate realizando una jugada arriesgada como directora ejecutiva de Lockwood Corporation. La decisión altruista la pone en contra de su hermana Reagan (Anna Camp), quien con la ayuda de su tío Bob Cain planea sustituirla de su cargo en la empresa familiar. ¿Cómo? Exponiendo el caso de los oleoductos en el que Kate estuvo involucrada y que causó la muerte de muchos niños.

El protagonista de “You” lo descubre a tiempo y propone deshacerse de la amenaza para asegurar el bienestar de su familia, lo que incluye a Henry, su hijo con Love que logró recuperar gracias al poder de los Lockwood. Kate se resiste, pero cuando no ve otra salida, acepta que Joe asesine a Bob. Sin embargo, la amenaza continua latente, ya que Reagan puede ser incluso más cruel. Utiliza una pelea entre Henry y su hija para ganar terreno en la empresa. Joe propone repetir su “intervención”, pero Kate se rehúsa.

Kate Lockwood (Charlotte Ritchie) y Joe Goldberg (Penn Badgley) tienen una vida perfecta al inicio de la quinta temporada de "You" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “YOU”?

El lado oscuro de Joe vuelve a surgir (aunque en este punto de la historia tenemos claro que no solo es un lado, ¿verdad?), lo que causa problemas en su matrimonio. Kate no puede estar tranquila desde la muerte de Bob y no puede ver a su esposa de la misma manera. En tanto, Joe se siente rechazado y elabora un plan para proteger a su hijo: encerrar a Reagan en la jaula. Lo consigue, pero comete un pequeño error. La mujer a la que secuestró en realidad es Maddie, la hermana gemela de Reagan.

Tras la desaparición de Madison queda al descubierto su romance con Harrison, el esposo de Reagan. Algo que Kate aprovecha para evitar que Reagan denuncie al pequeño Henry por agresión. Aunque Kate logra controlar a su hermana, el plan de Joe ya está en curso. Además, Reagan contraataca con información sobre lo que realmente sucedió en Londres. Después de algunos días, logra convencer a Maddie de hacerse pasar con su gemela y tomar su lugar.

Para concretar su plan, secuestra a Reagan y también la encierra en la jaula. Maddie tiene dudas sobre eliminar a su hermana, pero las hirientes palabras de Reagan la motivan a tomar la radical decisión. Luego de que Joe se deshace del cuerpo, Maddie se convierte en su gemela y regresa a la empresa. Anuncia que se tomará un descanso y acepta la decisión de Kate de nombrar a su hermano Teddy como el reemplazo de Bob.

La nueva víctima de Joe Goldberg

Mientras el mediático matrimonio de Joe y Kate se tambalea, una misteriosa joven aparece en la librería de Goldberg. Se trata de Bronte (Madeline Brewer), quien se escabulle en Mooney’s en busca de libros y un refugio. Aunque Joe queda intrigado por ella, intenta mantenerse a raya por el bien de su familia. Sin embargo, no tarda en obsesionarse con la mujer que parece muy interesada en su vida y esculca entre sus cosas.

En poco tiempo Bronte pasa de ser una desconocida a empleada de Mooney’s. El protagonista de “You” empieza a conocer su historia y vuelve a adoptar la figura de protector, sobre todo por la presencia de un exnovio tóxico, Clayton (Tom Francis). Luego de mudarse al segundo piso de la librería, Bronte se convierte en amante de Goldberg. Pero ella también esconde algunos secretos.

Joe Goldberg (Penn Badgley) defendió a Bronte (Madeline Brewer) de Clayton (Tom Francis) en la quinta y última temporada de "You" (Foto: Netflix) ×

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 5 DE “YOU”?

¿Quién es realmente Bronte?

La verdadera identidad de Bronte y su vínculo con Guinevere Beck (Elizabeth Lail) se revela en el sexto episodio de la última temporada de “You”. Poco después de que inicia su romance con Joe, Bronte desaparece. Por supuesto, Goldberg sigue su rastro y la localiza. Cuando parece que ella en realidad no está en peligro, aparece Clayton y la ataca. Joe sale en su defensa y lo mata. El momento es transmitido en vivo por Dom, una amiga de Bronte, que en realidad se llama Louise Flannery.

Louise conoció a Guinevere mientras estudiaba en la universidad para convertirse en escritora. Perdió el contacto cuando regresó a Ohio para cuidar a su madre enferma. La muerte de Beck la afectó mucho y tras leer su libro, empezó a tener dudas sobre su muerte. Se puso en contacto con otros jóvenes con las mismas inquietudes, incluido Clayton, el hijo del Dr. Nicky. Juntos elaboraron un plan para desenmascarar a Joe.

Todo marchaba bien hasta que Bronte empezó a enamorarse de Joe tras creer que no era como pensaba y Clayton comenzó a presionarla para seguir adelante para liberar a su padre. Louise comparte toda la historia con la policía y testifica que Joe actuó en defensa propia. En tanto, Kate descubre la infidelidad de su esposo y, además de ver al verdadero hombre con el que se casó, se enfoca en controlar el escándalo para que su familia no salga perjudicada.

El plan Kate para deshacerse de Joe

Aunque Joe recupera su libertad, pierde a su esposa y a Henry. Desesperado, Joe recurre a Maddie para limpiar su imagen y luchar por la custodia de su hijo. Madison lo ayuda para evitar que difunda el video donde asesina a su gemela. Aunque Goldberg se sale del guion, logra cautivar a gran parte del público presentándose como un hombre enamorado dispuesto a todo para proteger a su amada. Además, recupera a Bronte.

Cuando Joe logra vulnerar al equipo de seguridad de Kate y visita a Henry, Kate decide viajar a Londres para encontrar las pruebas para encarcelar a su esposo. Se reúne con Nadia (Amy-Leigh Hickman) en prisión y le promete liberarla a cambio de testificar en contra de Joe. Nadia accede, pero mientras prepara el ataque, Joe descubre el paradero de su hijo gracias a una llamada de Henry. Para obligar a Kate a volver a Nueva York, incrimina a Harrison y Maddie por el asesinato de Reagan.

Luego de que Bronte le demostrara que lo acepta cómo es y lo ayudara a enfrentar sus traumas de la infancia, Joe se siente más libre y está decidido a recuperar a su hijo, aunque eso implique asesinar a Kate. Rastrea sus audífonos y está listo para emboscarla, hasta que él se convierte en la víctima del plan de Kate Lockwood. Termina en la jaula a merced de su esposa y Nadia.

Pero ellas no son las únicas que quieren verlo caer. Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) regresa a gritarle a la cara todo el daño que le causó. A pesar de todas las acusaciones, Joe insiste en que todo lo hizo para proteger a las mujeres que amaba. Nadia pierde la paciencia y parece dispuesta a asesinarlo, pero Kate lo detiene. Mientras las tres aliadas discuten su siguiente paso, Joe aprovecha la distracción para sacar una llave de su brazo y escapar.

Kate se ofrece a asesinar a su esposo y le pide a sus aliadas que escapen. Cuando vuelve al sótano debe enfrentarse a Joe y resulta herida. En tanto, Maddie recupera su libertad y busca venganza: encierra a Joe e incendia la librería. Luego de tener un reveladora charla con Marienne, Bronte regresa a Mooney’s y salva a Joe, quien le pide matrimonio. Sin embargo, Louise tiene un plan para hacerlo caer.

¿Qué pasó con Joe Goldberg?

El protagonista de “You” debe escapar junto con Bronte porque confesó el asesinato de Love y Kate envió la grabación antes de quedar atrapada en el incendio. Aunque a Louise le cuesta continuar con su mentira, por momentos se deja atrapar por los gestos románticos de Joe. No obstante, cuando llega el momento lo obliga a admitir el asesinato de Guinevere y a eliminar sus palabras del libro de Beck.

Poco después una llamada de Henry termina de destruir a Joe, ya que su hijo conoce la verdad y lo considera un monstruo. Sin más que perder, Joe ataca a Bronte. Con un disparo en el abdomen, Louise escapa al bosque. Luego de una percusión y lucha, logra llamar a la policía. Al verse acorralado, él le suplica que lo mate, pero ella se niega. Cuando trata de atacarla, le dispara a Joe en los genitales. Goldberg es encarcelado, afronta un juicio y es condenado por sus crímenes.

Al final de la quinta temporada de “You”, Nadia puede regresar a la universidad. Marienne retoma su arte sin miedo. Louise se asegura de que se publique el libro reeditado de Guinevere. Harrison y Maddie forman una nueva familia. Teddy asume la dirección de la empresa y la convierte en sin fines de lucro. Kate sobrevive al incendio y luce sus cicatrices como penitencia. Joe cumple condena y queda claro que aún se percibe como la víctima y no se arrepiente de nada.

Joe Goldberg (Penn Badgley) fue condenado por sus crímenes al final de la quinta y última temporada de "You" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “YOU”?

La quinta temporada de “You” está disponible en Netflix desde el 24 de abril de 2025, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la serie de suspenso solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.