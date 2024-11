La temporada 2 de “La emperatriz” (en inglés: “The Empress” y en su idioma original: “Die Kaiserin”) ya está disponible en Netflix, para alegría de los miles de fans de la producción alemana. Así, tras disfrutar de los 6 nuevos episodios de la ficción, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por eso, en las siguientes líneas, te presento el final explicado (ending explained) de la season 2. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Netflix se estrenó en el 2022 y fue creada por Katharina Eyssen, basándose en la novela homónima de Gigi Griffis.

Esta narra la historia de la emperatriz Isabel de Austria (Devrim Lingnau) y su inesperada relación con el emperador Francisco José (Philip Froissant), sus primeros encuentros y sus responsabilidades en la corte de los Habsburgo.

En la segunda temporada, ambos acaban de superar su primera crisis y quieren disfrutar de la felicidad marital recuperada, pero se avecinan vientos de tormenta en el palacio de Schönbrunn.

Resulta que él se enfrenta a un adversario muy poderoso en Europa, mientras ella está presionada por la urgencia de proveer al trono de un heredero para asegurar el futuro del imperio lo antes posible.

Entonces, cuando el destino se muestra implacable, el amor de la pareja parece que no podrá soportarlo. E Isabel tendrá que luchar no solo por su familia, sino por la integridad de su alma.

Antes de continuar, mira el tráiler de “La emperatriz” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA EMPERATRIZ” - TEMPORADA 2?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final del episodio “Lo único que nos queda” (02x06), Francisco anuncia que se unirá a sus hombres en el campo de batalla, ya que considera que su deber es estar al lado de su pueblo.

Su madre no está de acuerdo con la decisión, al considerar que su hijo no es un luchador como Napoleón III y, por lo tanto, podría ser derrotado y, eventualmente, asesinado. Sin embargo, el hombre no cambia de opinión.

Frente a esto, Maximiliano se ofrece para quedarse en el poder si es que ocurriera alguna emergencia. No obstante, su hermano deja claro que su esposa, su madre y, de ser el caso, su hijo serían los únicos responsables del imperio.

Obviamente, Maximiliano esperaba que Francisco lo tomara en serio, pero -al no ser así- se lleva una gran decepción y, más tarde, decide marcharse del palacio con Carlota.

La temporada 2 de “La emperatriz” concluye con Sofía lamentándose por la partida de Francisco y preguntándose si todos los sacrificios que hizo realmente valieron la pena. Ella es consolada por Isabel, quien nos ofrece una última mirada fija a la cámara.

Philip Froissant como Francisco José I de Austria. Él se marcha del palacio al final de la temporada 2 de la serie "La emperatriz" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA EMPERATRIZ” - TEMPORADA 2?

Este desenlace deja todo listo para una eventual temporada 3 de la serie de Netflix, que podría revelar el destino de Maximiliano y Carlota.

Según los libros de historia, ellos se trasladan a México. Por lo tanto, será interesante ver cómo sus opiniones liberales se cruzan con las ideas conservadoras del país latinoamericano de aquella época.

Además, se sugiere la posibilidad del desarrollo del romance entre Ava y Alexander Von Bach, así como la exploración de la identidad de Carlos Luis de Austria, pese a los reclamos de su madre.

Por supuesto, también necesitamos respuestas sobre la seguridad de Francisco en plena guerra, teniendo en cuenta la desventaja que tiene el hombre frente a otros guerreros mucho más experimentados.

Finalmente, no hay duda de que Isabel volverá a tener el papel protagonista, mientras nos sumergimos en su vida alejada de su esposo y en compañía de Sofía. Y a ti, ¿te gustaría disfrutar de una posible temporada 3?

Melika Foroutan como la Archiduquesa Sofía de Austria. Al final de la temporada 2 de "La emperatriz" ella se pregunta si todos los sacrificios que hizo por el imperio realmente valieron la pena (Foto: Netflix)