Si eres seguidor de “Outlander”, seguro estás emocionado con el lanzamiento de la parte 2 de la temporada 7 de la serie, ya que tienes la oportunidad de descubrir qué pasó con Claire y Jamie tras haber vivido decenas de aventuras en los anteriores capítulos. No obstante, es normal que te preguntes si estos son los últimos episodios de la producción o si, acaso, se ha anunciado una próxima entrega. En ese sentido, ¿el show tendrá temporada 8 en Starz, Disney Plus y Movistar+? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que el programa se basa en la serie de novelas homónima de Diana Gabaldon, las cuales se centran en la enfermera británica del siglo XX Claire Randall (Caitriona Balfe), quien viaja en el tiempo a la Escocia del siglo XVIII y halla aventura y romance con el apuesto guerrero de las Highlands Jamie Fraser (Sam Heughan).

De esta manera, nuestra protagonista se encuentra enamorada y desgarrada por su lealtad a dos hombres en épocas muy diferentes, por lo que la integridad de su vida y de su corazón están en riesgo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Outlander” - Temporada 7 Parte 2:

“OUTLANDER”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 8?

La respuesta corta es SÍ. La serie de drama, romance y ciencia ficción tendrá octava temporada. Sin embargo, esta será la última entrega de “Outlander”.

En enero del 2023, la producción confirmó que la season 8 constaría de 10 episodios y, en su momento, hubo algunas discusiones sobre cómo concluiría la ficción, dado que Diana Gabaldon recién estaba escribiendo el último libro de la saga.

En declaraciones para RadioTimes, la productora Maril Davis dijo al respecto: “Creo que vamos a hacer un gran trabajo y tengo plena confianza en los guionistas, pero ya veremos qué pasa. Tengo mucha confianza en que encontraremos la manera de acabar por nosotros mismos. (...) No será el final de Diana porque ella sigue escribiéndolo, pero será un final satisfactorio para nosotros, para la serie. A pesar de todo es triste, es muy agridulce, pero estoy muy emocionada por ello”.

Al ser consultada sobre el tema en la New York Comic-Con 2024, Gabaldon aseguró que la decisión de terminar la serie en la temporada 8 “fue interesante... No me disgustó. No fue algo que yo escribiera, así que soy muy objetiva al respecto. Está bien hecha, creo que funcionará muy bien”.

Asimismo, reveló que el desenlace de sus novelas tendrá “un final mucho más complicado que el de la serie”.

Sam Heughan como James “Jamie” Fraser, uno de los potagonistas de la serie “Outlander” (Foto: Starz)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, se espera que la temporada 8 de “Outlander” llegue a Starz a finales del 2025, aproximadamente.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

Para alegría de los fans, 11 actores del elenco principal de la serie volverán en la temporada 8. Conócelos, a continuación.

Caitriona Balfe como Claire Fraser

Sam Heughan como James “Jamie” Fraser

Sophie Skelton como Brianna “Bree” Fraser MacKenzie

Richard Rankin como Roger MacKenzie

David Berry como Lord John Grey

John Bell como Ian Fraser Murray

Charles Vandervaart como William Ransom

Izzy Meikle-Small como Rachel Hunter

Lauren Lyle como Marsali MacKimmie Fraser

César Domboy como Fergus Claudel Fraser

Diarmaid Murtagh como Buck Mackenzie

¿LA FRANQUICIA CONTINUARÁ TRAS LA TEMPORADA 8 DE “OUTLANDER”?

La respuesta es SÍ. De acuerdo con Collider, una serie spin-off titulada “Blood of My Blood” se estrenará en el 2025.

Esta se centra en las historias de amor de los padres de Jaime y Claire a través de dos líneas temporales diferentes. Además, se sabe que está protagonizada por Hermione Corfield, Jeremy Irvine, Harriet Slate y Jamie Roy.

Caitriona Balfe y Sam Heughan son los protagonistas de “Outlander” a lo largo de sus 8 temporadas (Foto: Starz)